LEGO Star Wars: Sieben neue Sets zum 50. Jubiläum angekündigt

In einer weit, weit entfernten Galaxis steht ein runder Geburtstag bevor: 2027 feiert Star Wars sein 50-jähriges Bestehen. Passend dazu hat LEGO sieben neue Bausets angekündigt, die ab Januar 2027 erscheinen. Neben bekannten Raumschiffen und legendären Filmduellen finden sich darunter auch Modelle, die sich vor allem an erwachsene Sammler richten.

Ein Filmplakat aus über 3.000 LEGO-Steinen

Das wohl auffälligste Modell ist das Filmplakat zu „Star Wars: Eine neue Hoffnung“. Mit 3.209 Teilen entsteht eine dreidimensionale Nachbildung des bekannten Kinoplakats von 1977. Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Darth Vader und der Todesstern werden dabei aus LEGO-Steinen zusammengesetzt. Das fertige Kunstwerk misst rund 59 × 40 Zentimeter und kann an der Wand befestigt werden.

Allerdings verlangt LEGO dafür stolze 299,99 Euro. Mitglieder des kostenlosen LEGO-Insiders-Programms können das Set mit der Nummer 75467 bereits ab dem 1. Januar erwerben. Der reguläre Verkauf beginnt am 4. Januar 2027.

Alle sieben Sets und ihre Preise

Deutlich günstiger fallen die übrigen Neuheiten aus. So wird etwa das bekannte Lichtschwertduell zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi auf dem Lava-Planeten Mustafar für 39,99 Euro neu aufgelegt. Ebenfalls interessant ist ein überdimensionaler Luke Skywalker im Pilotenanzug, der aus 981 Teilen besteht.

Filmplakat „Eine neue Hoffnung“ (75467): 3.209 Teile – 299,99 Euro

3.209 Teile – 299,99 Euro Luke Skywalker als große Minifigur (75482): 981 Teile – 99,99 Euro

981 Teile – 99,99 Euro Rebellen-Y-Wing (75478): 676 Teile – 79,99 Euro

676 Teile – 79,99 Euro Darth Vader 2-in-1-Wandbild (75466): 628 Teile – 69,99 Euro

628 Teile – 69,99 Euro Stormtrooper-Helm (75495): 832 Teile – 79,99 Euro

832 Teile – 79,99 Euro Duell auf Mustafar (75470): 372 Teile – 39,99 Euro

372 Teile – 39,99 Euro Duell auf Bespin (75480): 718 Teile – 79,99 Euro

Exklusive Figuren zum Jubiläum

Für Sammler hat sich LEGO eine Besonderheit einfallen lassen. Vier der Sets enthalten exklusive Minifiguren, deren Gestaltung auf frühen Konzeptzeichnungen des Star-Wars-Künstlers Ralph McQuarrie basiert. Dazu gehören alternative Versionen von Darth Vader, Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Han Solo. Die drei größeren Ausstellungsmodelle werden dagegen durch bedruckte Sammelfliesen mit neu interpretierten Filmplakaten ergänzt.

Die neue Kollektion setzt damit vor allem auf klassische Bau- und Sammlermodelle. Auf die interaktive Technik der Anfang des Jahres vorgestellten LEGO-SMART-Play-Reihe wird verzichtet.

Das Jubiläum beschränkt sich übrigens nicht auf neue Klemmbausteine: Auch der ursprüngliche Star-Wars-Film soll am 19. Februar 2027 in restaurierter Fassung erneut in die Kinos kommen. Die Macht dürfte Fans im kommenden Jahr also gleich mehrfach begleiten – der Geldbeutel muss allerdings mitspielen.