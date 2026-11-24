Mit Ladybird steht Mac-Anwendern ab sofort ein weiterer alternativer Webbrowser zur Verfügung, dessen Entwicklung sich allerdings grundlegend von vielen anderen Browser-Projekten unterscheidet. Statt auf einer bestehenden technischen Basis aufzubauen, entwickeln die Verantwortlichen auch die für die Darstellung von Webseiten zuständige Browser-Engine selbst.

Ladybird: Ein neuer Browser für den Mac

Die jetzt bereitgestellte Alpha-Version lässt sich kostenlos herunterladen und setzt auf dem Mac einen Apple-Prozessor sowie mindestens macOS 14.4 voraus. Parallel stellen die Entwickler auch eine Ausgabe für Linux zur Verfügung. Bislang mussten Interessierte die Anwendung selbst aus dem Quellcode kompilieren, um sich einen Eindruck vom Entwicklungsstand zu verschaffen.

Unabhängig von etablierten Browser-Projekten

Während alternative Browser wie der vor einem Jahr offiziell gestartete Orion auf Apples WebKit zurückgreifen und zahlreiche andere Anbieter den Chromium-Unterbau von Google verwenden, entsteht mit Ladybird eine eigenständige Implementierung der Webstandards. Auch auf Komponenten der Firefox-Engine Gecko als Grundlage verzichten die Entwickler.

Der Welcome-Bildschirm von Ladybird

Hinter dem quelloffenen Projekt steht eine gemeinnützige Organisation, deren Arbeit durch Sponsoren und Spenden unterstützt wird. Auf Einnahmen aus Verträgen mit Suchmaschinenbetreibern, die sich die Platzierung als Standardsuchmaschine sichern, wollen die Verantwortlichen ebenso verzichten wie auf andere Geschäftsmodelle zur Monetarisierung der Anwender. Die Entwicklung konzentriert sich ausschließlich auf den Webbrowser.

Automatische Updates und integrierte Fehlermeldungen

In der Ankündigung der ersten Alpha-Version weist Projektinitiator Andreas Kling ausdrücklich darauf hin, dass Anwender mit Abstürzen und Darstellungsproblemen rechnen müssen. Auch hinsichtlich der Sicherheit des Browsers gibt das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusicherungen. Sicherheitsexperten sind ausdrücklich dazu eingeladen, die Anwendung auf Schwachstellen zu untersuchen.

Ladybird rendert schnell, auf Wunsch auch mit Werbeblocker

Nicht korrekt funktionierende Webseiten lassen sich direkt aus Ladybird heraus melden. Nach einem Absturz können Anwender den erstellten Fehlerbericht vor dem Versand einsehen und selbst über dessen Weitergabe entscheiden.

Die Alpha-Version verfügt über eine automatische Aktualisierungsfunktion und soll regelmäßig neue Entwicklungsstände erhalten. Für Betreiber von Webseiten und Webentwickler unterstützt Ladybird bereits automatisierte Browsertests über WebDriver sowie das von den Firefox-Entwicklerwerkzeugen verwendete Kommunikationsprotokoll.