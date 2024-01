LaCie Rugged Mini SSD 2TB: Unverändert eigenwillig gestaltet

Wir haben einen Blick auf die neue LaCie Rugged Mini SSD mit 2 TB von Seagate geworfen und sind erstaunt, wie wenig sich in den zurückliegenden 20 Jahren geändert hat. Abgesehen von den zeitgemäßen Performance-Werten der ~240 Euro teuren SSD wirkt das Produkt genauso wie die ersten LaCie Rugged-Modelle zur Markteinführung 2005.

Unverändert eigenwillig gestaltet

Dies macht es uns nicht leicht, das nahezu unveränderte Produktdesign zu bewerten, das die externen Datenspeicher in eine knallorange Gummihülle kleidet, die die Festplatte vor Beschädigungen beim versehentlichen Fußbodenkontakt schützen soll.

Je nach Perspektive des Betrachters wirkt der Gummirahmen entweder aus der Zeit gefallen und überaltert oder trifft inzwischen schon wieder den Zeitgeist junger Mac-Anwender, deren Trainingsanzüge und Haarfrisuren ebenfalls den späten Neunziger Jahren entstammen könnten.

Dennoch muss angemerkt werden: Auch wenn man Fan des eigenwilligen Bumper-Designs von Neil Poulton ist: Dem Anspruch Seagates, LaCie als Premium-Marke gehandelt zu wissen, unterstreichen Gehäuse, Kabel und Gestaltung der neuen Speicherlaufwerke leider nicht.

So liegt dem Datenträger das günstigste und starrste Hartgummi-USB-C-Kabel bei, das wir seit langem in der Hand hatten. Zudem verfügt die Portabdeckung nicht über eine zusätzliche Gehäuseverbindung. Wird diese zum Anschluss der Platte an den Mac entfernt, liegt die Gummiabdeckung einfach auf dem Tisch und wartet darauf, verloren zu werden.

Moderne Leistungsdaten

Auch die SSD selbst steckt in einem vergleichsweise preiswert wirkenden Aluminiumgehäuse, das nach der Entfernung des Gummirahmens weder besonders stabil noch besonders wertig wirkt.

Dies mag für einen Datenträger alles nicht sonderlich relevant erscheinen, würde Seagate die LaCie Rugged Mini SSD nicht selbst als Lifestyle-Produkt vermarkten und besonders auf deren Gestaltung und Durchhaltevermögen (mit IP54-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz) eingehen. Hier holt uns die ansonsten durchaus brauchbare Festplatte nicht ab.

Allerdings ist die LaCie Rugged Mini SSD in der Lage, schnelle Festplattensicherungen (USB 3.2 Gen 2×2 mit bis zu 20 Gbit/s) zu erstellen, bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s an und kann sich sowohl um die Datenmitnahme ins Büro als auch um die Sicherung regelmäßiger TimeMachine-Backups kümmern. Der Direkt-Anschluss an iPhone und iPad ist dank USB-C problemlos möglich.

Werks-Applikation überzeugt nicht

Und die Zuverlässigkeit externer Datenspeicher sollte ohnehin ausschlaggebend bei der Kaufentscheidung sein. Nicht vergessen: Unsere Design-Favoriten, der SanDisk-Mitbewerber Extreme Portable, hat seit geraumer Zeit mit einer Vielzahl von Fehlerberichten zu kämpfen, die uns inzwischen einen großen Bogen um die ebenfalls orange akzentuierten Datenträger machen lässt.

Was ignoriert werden darf: Die mitgelieferte Software, die zum Abgleich ausgewählter Verzeichnisse genutzt werden kann. Diese startet langsam, wirkt schwerfällig und alles andere als an für macOS optimiert. Hier empfehlen wir spezialisierte Lösungen wie SuperDuper und GetBackup Pro.