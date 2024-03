Klarna: KI-Support ersetzt jetzt 700 Vollzeitstellen

Klarna, einer der führenden Anbieter von Zahlungslösungen weltweit, hat bereits Anfang des vergangenen Jahres über den Auftakt einer Kooperation mit den ChatGPT-Machern von Open AI informiert – eine Partnerschaft, die jetzt erste Früchte trägt.

Wie Klarna mitteilt, befindet sich der gemeinsam mit Open AI entwickelte KI-Assistent seit einem Monat weltweit im Einsatz und soll schon in den ersten Wochen seiner Verfügbarkeit beeindruckende Ergebnisse erzielt haben.

KI-Support ersetzt 700 Vollzeitstellen

Wichtigste Kennziffer: Mit über 2,3 Millionen geführten Gesprächen – was zwei Dritteln aller Kundenanfragen bei Klarna entspricht – leistet der KI-Assistent die Arbeit von 700 Vollzeitmitarbeitern.

Dabei liegt die Kundenzufriedenheit auf dem selben Niveau wie bei der Interaktion mit menschlichen Mitarbeitern. Allerdings arbeitet der KI-Assistent offenbar deutlich effektiver: Von der Künstlichen Intelligenz betreute Kundenanliegen ziehen 25 Prozent weniger Folgeanfragen nach sich.

Auch die Zeiten, die Kunden im Kontakt mit dem Support verbringen, sind deutlich geschrumpft. Während menschliche Mitarbeiter im Schnitt bislang rund elf Minuten benötigt haben, um die Kundenanliegen zu bearbeiten, erledigt die KI die selben Aufgaben in nur zwei Minuten.

Klarna setzt den neuen KI-Support inzwischen rund um die Uhr in 23 Märkten ein und bietet den Chat in 35 Sprachen an. Auf Basis erster Schätzungen geht Klarna davon aus, dass der KI-Assistent im Jahr 2024 eine Gewinnsteigerung von bis zu 40 Millionen US-Dollar für Klarna erwirtschaften wird.

„interessante Herausforderungen für Mitarbeiter“

Laut Sebastian Siemiatkowski, dem Mitbegründer und CEO von Klarna, würde man einen signifikanten Fortschritt in der praktischen Anwendung von KI-Technologien beobachten.

Siemiatkowski spricht gar von einem „Durchbruch“ beim Einsatz von KI, der zu günstigeren Preisen für die Kundenanfragen führen, interessante Herausforderungen für die Mitarbeiter mit sich bringen und eine bessere Rendite für Investoren erwirtschaften werde.