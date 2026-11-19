Der Kindle Paperwhite gehört seit Jahren zu den E-Book-Readern, die wir regelmäßig im Alltag einsetzen. Zuletzt haben wir uns im Oktober 2021 und im November 2024 ausführlich mit den jeweiligen Neuvorstellungen beschäftigt.

Das Kindle Paperwhite ist auch im Freien hervorragend ablesbar

Für unseren aktuellen Test haben wir den neuen Paperwhite vor allem mit unserem inzwischen fünf Jahre alten Modell von 2021 verglichen. Dabei zeigt sich, wie deutlich sich Amazons E-Book-Reader über mehrere Generationen hinweg weiterentwickelt hat.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Viele der Verbesserungen, die im direkten Vergleich auffallen, hat Amazon bereits mit der 2024 vorgestellten Generation eingeführt. Der aktuelle Paperwhite baut auf diesen Fortschritten auf und ergänzt sie um weitere Änderungen.

Besonders deutlich fallen der höhere Bildschirmkontrast, das überarbeitete Gehäuse und die veränderte Position des Einschaltknopfes auf. Auch die Darstellung der Schrift hat sich gegenüber unserem Gerät von 2021 sichtbar verbessert. Hinzu kommt eine angenehm schnelle Benutzeroberfläche. Wer seinen bisherigen Paperwhite seit mehreren Jahren verwendet, bekommt inzwischen also durchaus Argumente für ein Upgrade geboten.

Allerdings hat Amazon auch die Preise angehoben. Das neue Modell kostet in der Standardausführung mit 16 GB Speicher 209 Euro. Wer auf die Werbeeinblendungen verzichten möchte, bezahlt 229 Euro. Die besser ausgestattete Signature Edition mit 32 GB Speicher wird für 259,99 Euro angeboten. Zum Vergleich: Der im Herbst 2024 vorgestellte Vorgänger startete bei 169,99 Euro, die damalige Signature Edition bei 199,99 Euro. Wir haben uns angesehen, was der aktuelle Paperwhite bietet und für wen sich die Neuanschaffung lohnt.

Der Bildschirm macht den Unterschied

Die wichtigste Verbesserung gegenüber unserem Paperwhite von 2021 zeigt sich unmittelbar beim Lesen. Amazon setzt weiterhin auf ein sieben Zoll großes E-Ink-Display mit 300 Pixeln pro Zoll. An der nominellen Auflösung hat sich damit nichts geändert. Dennoch wirkt die Darstellung auf dem aktuellen Paperwhite sichtbar besser als auf unserem älteren Gerät. Vor allem die deutlich dunkleren Schwarztöne machen sich bemerkbar. Buchstaben heben sich stärker vom Hintergrund ab und erscheinen dadurch klarer und prägnanter.

Das Paperwhite sticht das reguläre Kindle locker aus

Besonders deutlich wird dieser Unterschied, wenn man den neuen Paperwhite unmittelbar neben das Modell von Oktober 2021 legt. Dessen Bildschirm ist keineswegs schlecht und eignet sich nach wie vor hervorragend zum Lesen. Im direkten Vergleich fällt allerdings auf, dass schwarze Flächen beim aktuellen Gerät wesentlich satter dargestellt werden. Die höhere Kontrastwirkung verbessert nicht nur die Lesbarkeit kleiner Schriften, sondern kommt auch Buchcovern, Illustrationen und grafischen Elementen zugute.

Eine weitere Verbesserung betrifft den Abstand zwischen der eigentlichen E-Ink-Anzeige und der Geräteoberfläche. Die dargestellten Buchstaben scheinen beim aktuellen Paperwhite noch näher unter der Frontscheibe zu liegen als bei unserem alten Modell. Dieser Effekt lässt das Schriftbild unmittelbarer wirken und trägt dazu bei, dass sich die Anzeige stärker einer bedruckten Papierseite annähert. Gerade im Vergleich mit dem regulären Kindle fällt auf, wie viel Wert Amazon beim Paperwhite inzwischen auf die Qualität der Textdarstellung legt.

Deutlich besseres Schriftbild

Der Unterschied zum günstigeren Standard-Kindle ist dabei durchaus bemerkenswert. Auch das Basismodell erfüllt seinen eigentlichen Zweck und zeigt E-Books mit hoher Auflösung an. Wer beide Geräte nebeneinander betrachtet, erkennt beim Paperwhite aber das klarere Schriftbild und die überzeugendere Darstellung dunkler Flächen. Die höhere Bildqualität ist aus unserer Sicht eines der wichtigsten Argumente, den Aufpreis für das größere Modell in Kauf zu nehmen.

Der Dunkelmodus ist noch ein wenig schärzer geworden

Das gilt insbesondere deshalb, weil man beim Lesen über längere Zeit immer auf dieselbe Bildschirmfläche schaut. Anders als bei einem Tablet spielen Animationen, Farben oder eine hohe Bildwiederholrate bei einem E-Book-Reader kaum eine Rolle. Entscheidend ist vielmehr, wie angenehm sich längere Texte erfassen lassen.

Die Beleuchtung lässt sich weiterhin an die eigenen Vorlieben anpassen. Neben der Helligkeit kann auch die Farbtemperatur verändert werden, sodass die Anzeige am Abend einen wärmeren Farbton erhält. Diese Funktion gehörte bereits bei unserem Paperwhite von 2021 zur Ausstattung und bleibt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum einfachen Kindle. Die matte, weitgehend reflexionsarme Bildschirmoberfläche ermöglicht zudem das Lesen bei hellem Umgebungslicht. Der neue Paperwhite bleibt damit sowohl für die Lektüre im Bett als auch für den Einsatz im Freien geeignet.

Das Gehäuse wurde überarbeitet

Neben dem Display hat uns die veränderte Gehäuseform besonders gut gefallen. Unser Paperwhite von 2021 setzte auf eine stärker gewölbte Rückseite, die dem Gerät eine etwas rundliche Anmutung verlieh. Beim aktuellen Modell wirkt das Gehäuse geradliniger und moderner. Die Formgebung ist zurückhaltender geworden und passt besser zur ansonsten schlichten Gestaltung des Lesegeräts.

Oben: Das vorletzte Paperwhite aus 2021

In der Hand macht sich die veränderte Gestaltung ebenfalls positiv bemerkbar. Der neue Paperwhite lässt sich angenehmer greifen und liegt auch bei längeren Lesesitzungen gut in der Hand. Dazu trägt die leicht gummierte Oberfläche bei, die den Fingern ausreichend Halt bietet. Gerade bei einem Gerät, das häufig nur mit einer Hand gehalten wird, ist eine solche Materialwahl sinnvoll. Der Reader fühlt sich griffig an, ohne dass dafür eine zusätzliche Hülle erforderlich wäre.

Amazon hat die aktuelle Generation zudem dünner und leichter gestaltet. Die Standardausführung bringt laut Hersteller 204 Gramm auf die Waage.

Endlich ein sinnvoll platzierter Einschaltknopf

Eine kleine Änderung mit erfreulich großer Wirkung betrifft den Einschaltknopf. Bei unserem Paperwhite von 2021 befand sich dieser an der Geräteunterseite. Die Position war aus unserer Sicht nie besonders glücklich gewählt. Wer den Kindle auf einer ebenen Fläche abstellen wollte, musste darauf achten, nicht versehentlich den Schalter zu betätigen. Auch beim Halten konnte es passieren, dass man unbeabsichtigt den Standby-Modus aktivierte.

Einschaltknopf beim Paperwhite 2026 sitzt oben rechts

Beim neuen Modell sitzt der Einschaltknopf nicht mehr an der Unterkante, sondern oben rechts. Dadurch lässt sich der Paperwhite wesentlich unkomplizierter aufstellen oder mit seiner Unterseite auf einer Tischplatte abstützen. Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, beseitigt aber einen jener alltäglichen Kritikpunkte, an die man sich bei den bisherigen Geräten eher gewöhnt hatte, als dass man sie wirklich sinnvoll fand.

Die Änderung passt auch zur neuen Zubehörstrategie von Amazon. Mit der Kindle Click bietet der Hersteller erstmals eine eigene Bluetooth-Fernbedienung zum Umblättern an. Diese kostet 34,99 Euro und ermöglicht es, die nächste Buchseite aufzurufen, ohne dafür den Bildschirm berühren zu müssen. Gerade wenn der Kindle auf einem Tisch oder einer Halterung steht, ist das eine praktische Ergänzung. Dass der Reader jetzt problemlos auf seiner Unterkante stehen kann, macht in also Sinn.

Neue Fernbedienung für bequemeres Lesen

Die Kindle Click erweitert die Möglichkeiten, den E-Book-Reader abseits der klassischen Nutzung in der Hand einzusetzen. Wer im Bett liest, kann den Paperwhite beispielsweise auf einer Halterung befestigen und die Seiten bequem per Fernbedienung wechseln. Auch beim Lesen am Schreibtisch muss man nicht mehr regelmäßig nach dem Gerät greifen. Amazon bietet damit eine Zubehörlösung an, die bislang vor allem durch Produkte von Drittanbietern abgedeckt wurde.

Die neue Kindle Fernbedienung

Zusätzlich zur Bluetooth-Fernbedienung hat Amazon neue Schutzhüllen vorgestellt. Das Angebot umfasst Varianten aus Stoff, pflanzenbasierten Materialien und Leder. Für die Signature Edition gibt es darüber hinaus eine spezielle Hülle mit integrierten Tasten zum Umblättern. Diese wird für 79,99 Euro angeboten und richtet sich an Nutzer, die den Kindle bevorzugt mit einer Hand halten, dabei aber nicht ständig auf den Touchscreen tippen möchten.

Produkthinweis

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Bekannte Funktionen bleiben erhalten

Bei den übrigen technischen Eigenschaften bleibt Amazon weitgehend dem bisherigen Konzept treu. Der Paperwhite ist nach IPX8 gegen das Eindringen von Wasser geschützt und kann damit auch in der Badewanne oder am Pool verwendet werden. Die integrierte Beleuchtung erlaubt das Lesen unabhängig von der Umgebungshelligkeit. Auf Nachrichten, soziale Netzwerke und die zahlreichen Ablenkungen eines Tablets verzichtet der E-Book-Reader weiterhin bewusst.

Früher war der Paperwhite etwas kantiger

Für die Akkulaufzeit nennt Amazon bis zu zwölf Wochen mit einer Ladung. Wie üblich handelt es sich dabei um einen Herstellerwert, der vom individuellen Nutzungsverhalten abhängt. Wer täglich mehrere Stunden liest oder die Beleuchtung besonders hell einstellt, muss entsprechend früher nachladen. Dennoch bleibt die lange Laufzeit ein wesentlicher Vorteil gegenüber einem Tablet. Der Kindle kann über längere Zeit in einer Tasche liegen, ohne dass man sich ständig Gedanken über den Akkustand machen muss.

Der interne Speicher beträgt beim regulären Paperwhite 16 GB. Das reicht für eine umfangreiche Sammlung gewöhnlicher E-Books aus. Die Signature Edition verdoppelt den Speicher auf 32 GB und bietet zusätzlich eine automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Umgebung. Beide Modelle unterstützen WLAN-Netzwerke mit 2,4 und 5 GHz. Auch eigene Dokumente lassen sich weiterhin auf den Reader übertragen. PDF und EPUB funktionieren in der Regel völlig problemlos.

Signature Edition mit zusätzlichen Extras

Mit einem Preis von 259,99 Euro liegt die Signature Edition 50,99 Euro über der regulären Standardausführung. Dafür erhalten Käufer nicht nur den größeren Speicher, sondern auch das Aluminiumgehäuse, die automatische Helligkeitsregelung und zusätzliche Möglichkeiten bei der Bedienung und beim Laden.

Die Signature Edition besitzt eine Aluminium-Rückseite

Zu den Besonderheiten der Signature Edition gehört eine neue Funktion, mit der sich durch zweimaliges Tippen eine Buchseite umblättern lässt. Hinzu kommen die Kontakte für das passende Ladedock sowie die Unterstützung der speziellen Hülle mit integrierten Umblättertasten. Wer seinen Kindle häufig auf einer Halterung verwendet oder eine besonders komfortable Bedienung wünscht, bekommt damit zusätzliche Möglichkeiten, die beim regulären Modell fehlen.

Die einfache Faustregel: Für den privaten Einsatz empfehlen wir den regulären Paperwhite (ohne Werbung), soll es ein Geschenk sein greift man zur Signature Edition.

Die gestiegenen Preise fallen auf

Unabhängig von den Verbesserungen lässt sich nicht übersehen, dass Amazon den Paperwhite erneut teurer gemacht hat. Der direkte Vorgänger wurde im Herbst 2024 noch für 169,99 Euro angeboten. Inzwischen verlangt der Hersteller für das neue Basismodell 209 Euro und damit rund 39 Euro mehr. Bei der Signature Edition fällt der Anstieg von 199,99 Euro auf 259,99 Euro mit 60 Euro noch deutlicher aus.

Für das Kindle Paperwhite 2026 werden mindestens 209 Euro fällig

Hinzu kommt, dass wir grundsätzlich zur werbefreien Ausführung raten. Der reguläre Paperwhite kostet damit 229 Euro statt 209 Euro. Schon bei unserem Test des Modells von 2021 hatten wir empfohlen, die günstigere Variante mit Werbeeinblendungen links liegen zu lassen. Daran hat sich nichts geändert. Ein Lesegerät, das gerade durch seine ablenkungsfreie Nutzung überzeugen soll, passt aus unserer Sicht nicht besonders gut zu eingeblendeten Werbeinhalten.

Ein Upgrade lohnt sich wieder

Besonders interessant ist der neue Paperwhite für Besitzer regulärer Kindles und Paperwhites von vor 2024. Wer hier bislang auf einen Wechsel verzichtet hat, findet im aktuellen Paperwhite nun ein Gerät vor, das die Fortschritte der vergangenen Jahre vereint und um zusätzliche Funktionen ergänzt.

Unten: Der lädierte Vorgänger hat 5 Jahre auf dem Buckel

Der sichtbar verbesserte Kontrast ist dabei das stärkste Argument. Die dunkleren Schwarztöne und das näher an der Oberfläche liegende Schriftbild sind keine Neuerungen, die man erst in den technischen Daten suchen muss. Sie fallen beim direkten Vergleich mit älteren Geräten direkt auf und verbessern genau den Bereich, auf den es bei einem E-Book-Reader ankommt. Zusammen mit dem moderneren Gehäuse, der angenehmen Haptik und der schnellen Benutzeroberfläche ergibt sich ein spürbarer Fortschritt.

Wer mit seinem bisherigen Paperwhite zufrieden ist, muss diesen natürlich nicht ersetzen. Die älteren Geräte bleiben gute Lesegeräte und erfüllen ihren Zweck weiterhin. Wer jedoch regelmäßig liest und noch ein Modell von 2021 oder früher verwendet, bekommt mit dem aktuellen Paperwhite mehrere nachvollziehbare Verbesserungen geboten. Für Besitzer der Generation von 2024 fällt der Anreiz zum Wechsel dagegen deutlich geringer aus. Unser Vergleich zeigt vor allem, dass sich ein Upgrade nach fünf Jahren wieder lohnen kann. Dass Amazon dafür inzwischen deutlich mehr Geld verlangt, bleibt der wichtigste Kritikpunkt.

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