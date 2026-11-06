Kindle+: Neues Lese-Abo begleitet neue eReader

Zum Verkaufsstart seiner neuen Kindle-Generation stellt Amazon auch sein digitales Leseangebot neu auf. Unter dem Namen Kindle+ bietet der Konzern künftig ein Abonnement an, mit dem sich Millionen elektronische Bücher, Comics, Zeitschriften und ausgewählte Hörbücher nutzen lassen. Der Dienst kostet in Deutschland 11,75 Euro monatlich und kann zunächst kostenlos ausprobiert werden.

Kindle+ wirbt mit vielen Spiegel-Bestsellern

Ganz neu ist das Konzept allerdings nicht. Kindle+ übernimmt die Rolle des bisherigen Angebots Kindle Unlimited, das Amazon nun unter einem kürzeren Namen weiterführt. Am grundlegenden Prinzip ändert sich nichts. Statt einzelne Bücher zu kaufen, greifen Abonnenten auf einen umfangreichen Katalog zu und können daraus beliebig viele Titel nacheinander lesen.

Millionen Bücher auf Kindle, iPhone und iPad

Das Angebot umfasst Romane, Sachbücher, Comics und Manga sowie digitale Zeitschriften. Auch Hörbücher gehören zum Katalog. Bei mehreren Tausend Titeln lässt sich zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Fassung wechseln, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

Kindle+ lässt sich auch auf Apples Hardware nutzen

Kindle+ erlaubt es, bis zu 20 Titel gleichzeitig auszuleihen. Eine zeitliche Begrenzung gibt es dabei nicht. Ist die persönliche Bibliothek voll, muss lediglich ein bereits ausgeliehener Titel zurückgegeben werden. Anschließend lässt sich ein weiteres Buch herunterladen. Nicht alle Bücher aus dem regulären Kindle-Shop sind im Abonnement enthalten. Welche Titel verfügbar sind, kennzeichnet Amazon mit einem eigenen Kindle+-Symbol.

Ein Kindle-Gerät wird dafür nicht vorausgesetzt. Über die kostenlose Kindle-App können Abonnenten auch auf iPhone, iPad oder Mac lesen. Ebenso steht der Dienst auf Android-Geräten und im Browser zur Verfügung. Auch Amazons neue Alexa Tablets haben die Kindle-Anwendung bereits integriert.

Kindle+ startet mit Gratiszeitraum und Sonderangebot

Zum Einstieg bietet Amazon einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen an. Auf der deutschen Angebotsseite wird außerdem eine Aktion beworben, bei der zwei Monate Kindle+ zusammen nur 0,99 Euro kosten. Im Anschluss gilt jeweils der reguläre Monatspreis von 11,75 Euro. Das Abonnement verlängert sich automatisch, lässt sich aber jederzeit kündigen.

Begleitet die neuenKindle-Modelle

Zwei wissenswerte Eckpunkte: Kindle+ bleibt ein eigenständiger Dienst, der nicht automatisch in einer Prime-Mitgliedschaft enthalten ist. Mit dem Ende des Abonnements erlischt auch der Zugriff auf die ausgeliehenen Inhalte.

Der neue Auftritt fällt mit der Markteinführung der überarbeiteten Kindle-Modelle zusammen. Ab Montag sollen die neuen Geräte ausgeliefert werden. Amazon hat sowohl den klassischen Kindle als auch den Paperwhite und den Colorsoft überarbeitet. Neben schlankeren Gehäusen und neuen Farben gibt es verbesserte Displays sowie erstmals eine Aluminium-Ausführung des Einstiegsmodells.

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