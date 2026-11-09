Kindle Click: Neue Fernbedienung funktioniert auch mit älteren Kindles

Mit der neuen Kindle-Generation bringt Amazon auch eine Fernbedienung auf den Markt, mit der sich elektronische Bücher umblättern lassen, ohne den E-Reader in die Hand nehmen zu müssen. Der Kindle Click kostet 34,99 Euro und ist dabei nicht auf die gerade vorgestellten Lesegeräte beschränkt. Auch ältere Kindle-Modelle lassen sich mit dem Zubehör verwenden. Entscheidend ist allerdings, wann das jeweilige Gerät auf den Markt gekommen ist.

Die neue Kindle Click Fernbedienung

Die kleine Bluetooth-Fernbedienung richtet sich vor allem an Nutzer, die ihren Kindle beim Lesen auf einem Ständer ablegen oder im Bett nicht ständig nach dem Gerät greifen möchten. Zwei große, ertastbare Tasten ermöglichen das Vor- und Zurückblättern. Welche Taste welche Funktion übernimmt, lässt sich in den Kindle-Einstellungen festlegen. Eine mitgelieferte Handschlaufe soll verhindern, dass die Fernbedienung dabei aus der Hand rutscht.

Kindle-Modelle ab 2024 werden unterstützt

Amazon nennt als Voraussetzung ein Kindle-Modell, das frühestens 2024 auf den Markt gekommen ist. Damit funktioniert der Click nicht nur mit den Anfang Oktober vorgestellten Geräten, sondern auch mit der vorherigen Generation, sofern diese die Altersvorgabe erfüllt.

Das Laufband als ein mögliches Einsatzgebiet

Eine kleine Stolperfalle gibt es dennoch: Das Kaufdatum allein sagt nichts über die Kompatibilität aus. Wer seinen Kindle 2024 gekauft hat, kann durchaus ein älteres Modell besitzen, das nicht unterstützt wird. Die genaue Gerätebezeichnung findet sich in den Kindle-Einstellungen unter Geräteoptionen und Geräteinfo.

Zusätzlich setzt die Bluetooth-Verbindung eine aktuelle Kindle-Software voraus. Amazon nennt mindestens Version 5.20.1.0.2. Besitzer kompatibler Geräte sollten deshalb vor dem Kauf prüfen, ob die entsprechende Aktualisierung bereits installiert ist.

Helligkeit regeln und Kindle schlafen legen

Der Kindle Click kann mehr als nur Seiten wechseln. Über zwei seitliche Tasten lässt sich auch die Displayhelligkeit verändern. Werden beide gleichzeitig gedrückt, wechselt der Kindle in den Ruhemodus. Die Bedienung erfolgt vollständig über Bluetooth, zusätzliche Empfänger oder am Lesegerät befestigte Komponenten sind nicht erforderlich.

Alternativ auch fürs liegende Lesen

Den integrierten Akku gibt Amazon mit einer Laufzeit von mehreren Wochen an. Anschließend wird die Fernbedienung über USB-C geladen. Ein Ladekabel und ein Netzteil gehören allerdings nicht zum Lieferumfang.

Anders als die ebenfalls angekündigte Hülle mit integrierten Umblättertasten ist der Kindle Click nicht an die neuen Signature-Modelle gebunden. Die Fernbedienung lässt sich damit auch unabhängig von einem Neukauf verwenden, sofern der vorhandene Kindle die technischen Voraussetzungen erfüllt.

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Wir stellen vor: Amazon Kindle Click, Bluetooth-Fernbedienung zum Umblättern für Kindle-Geräte (ab... 34,99 EUR

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