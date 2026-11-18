Wenn Chatbots die Justiz fluten
KI-Klagen überlasten Gerichte: Sachsen erwägt Gebühren
Wer sich gegen eine Entscheidung der Krankenkasse oder des Jobcenters wehren möchte, kann inzwischen einen Chatbot um Unterstützung bitten. Die KI hilft bei der Formulierung, ergänzt rechtliche Ausführungen und erstellt daraus einen Schriftsatz für das Sozialgericht.
Deutsche Gerichte kämpfen mit KI-Aktenbergen
Was früher mit erheblichem Aufwand verbunden war, wird heutzutage nach wenigen Eingaben am Rechner weitgehend automatisch generiert. Das Ergebnis fällt allerdings nicht immer so knapp aus, wie es den Richtern lieb wäre.
In Sachsen erreichen die Sozialgerichte inzwischen KI-generierte Klageschriften mit bis zu 300 Seiten, obwohl sich der eigentliche Streitfall häufig auf wenigen Zeilen beschreiben lässt. Gleichzeitig ist die Zahl der Eilanträge binnen eines Jahres um rund 120 Prozent gestiegen. Wie viele davon tatsächlich mit KI erstellt wurden, ist nicht bekannt.
Sachsens Justizministerin Constanze Geiert will nun gegensteuern. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, bringt sie Gebühren für bislang meist kostenlose Sozialgerichtsverfahren ins Gespräch.
300 Seiten müssen trotzdem gelesen werden
Für die Gerichte bedeutet der zusätzliche Text vor allem Arbeit. Richter müssen auch umfangreiche Ausführungen prüfen, selbst wenn der entscheidende Sachverhalt schnell erklärt wäre. Bei Eilanträgen ist das besonders problematisch, weil diese vorrangig bearbeitet werden und andere Verfahren dadurch länger liegen bleiben können.
Justizministerin Constanze Geiert bei ihrer Festrede | Bild: Daniel Meißner
Hinzu kommt, dass Chatbots nach Einschätzung sächsischer Juristen teilweise vorschnell zu Eilanträgen raten, obwohl über einen vorherigen Widerspruch noch nicht entschieden wurde. Geiert möchte deshalb klarere Vorgaben für die Struktur der Schriftsätze einführen. Eine Begrenzung der Seitenzahl lehnt sie ab.
Zusätzlich erwägt die Ministerin eine Gebühr im niedrigen zweistelligen Bereich. Dabei muss sie berücksichtigen, dass vor Sozialgerichten häufig Menschen mit geringem Einkommen um ihre Ansprüche streiten. In Nordrhein-Westfalen schlägt der Präsident des Landessozialgerichts, Jens Blüggel, unterdessen 15 Euro für Eilanträge vor.
KI-Inhalte bringen bestehende Systeme an Grenzen
Die Justiz ist nicht der erste Bereich, in dem KI die Menge neu eingereichter Inhalte erheblich verändert. Wir haben zuletzt über die KI-App-Flut in Apples App Store berichtet. Dort müssen knapp 500 Mitarbeiter inzwischen rund 378.000 Einreichungen pro Woche bearbeiten. Die zunehmende Automatisierung der App-Entwicklung setzt den Prüfprozess unter Druck.
Ähnlich sieht es bei Musikdiensten aus. Deezer meldete im April bereits 75.000 vollständig KI-generierte Songs täglich. Das entsprach fast der Hälfte aller neuen Uploads. Spotify entfernte binnen zwölf Monaten 75 Millionen problematische Titel.
Während Musikdienste ihre Erkennungssysteme ausbauen und Apple zusätzliche Apps prüfen muss, stehen Sozialgerichte vor einer schwierigeren Abwägung. Sie können überlange KI-Texte nicht einfach aussortieren.
Das ist mit Sicherheit mit mehr Aufwand verbunden. Aber eigentlich auch total toll, da jetzt jeder in die Möglichkeit versetzt wird den gesetzlichen Rahmen auszuschöpfen, der einem eigentlich zusteht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem ist, dass die Vorgängenoch in Papier und schriftlich gedacht sond und mit der digitalen Welt konfrontiert werden ohne sinnvolle Schnittstelle.
Neue Zeiten, müssen sie sich eben anpassen.
Dass solche Entwicklungen dem Staat – und damit letztlich auch Dir – Geld kosten und zusätzlich Arbeitskräfte unnötig und sinnfrei gebunden werden, ist Dir klar?
Weil wenn dann mehr Mitarbeitende (oder – Gott bewahre – Beamte!) eingestellt werden müssen und viele Menschen länger auf die Bearbeitung Ihrer (berechtigten) Anträge warten müssen, dann ist das Geschrei groß.
Neue Gebühren. Müssen sich die Nutzer von KI Werkzeugen eben anpassen ;-)
Grüße vom Sozialgericht Berlin. Auch hier werden es immer mehr KI-Klagen. ChatGPT ist zu einem Bevollmächtigten der Kläger geworden.
Willkommen in der neuen Welt !
Grüße aus dem Berliner Sozialgericht. Hier ist ebenfalls ein Anstieg zu bemerken. ChatGPT wird immer häufiger als Bevollmächtigter der Kläger benutzt. Am Telefon haben die Kläger dann aber selber kaum bis keine Ahnung, worum es eigentlich geht.
Einfach KI einsetzen, dann kämpft KI gegen KI und das in einem Affentempo!
So ist es nun mal. Die heutige Zeit ist eben etwas anders.
Na, so einfach lehnt es sich für die Versicherungen wohl nicht mehr ab :)
Anstatt Gebühren zu erheben, sollten die Gerichte die Verfahren vereinfachen, indem sie selbst die KI und die Interface dafür zur Verfügung stellen.
Alle relevanten Informationen kommen so standardisiert bei den Gerichten an.
Optimal wäre es, wenn dann eine KI im Hintergrund eine Vorprüfung und Entscheidungsempfehlung vornimmt.
Eine abschließende Prüfung muss allerdings dann ein Richter vornehmen.
Ein großer Vorteil für die Bürger. Untertanen wären den Behörden natürlich lieber.
Warum kann man für initiale Anträge oder Klagen oder was auch immer nicht eine maximale Textlänge vorgeben? Maximal drei Seiten mit Textgröße 11 oder so.
Wer? Was? Wann? Wieso?
Dann kann man ggf. konkret Nachfragen stellen. Hier auch pro Frage ggf. ein Limit setzen.
Dies ist immerhin auch ein Selbstzweck um arbeitsfähig zu bleiben und allen Bürgern und vor allem Bürgern mit „echt wichtigen“ und realistischen Ansprüchen helfen zu können.
So wie es sich anhört werden wohl auch einfach solche Sachen dort angebracht die einfach trivial sind oder ein „Versuch“ um doch irgendeine Leitung doch irgendwie zu erwirken, obwohl der Fall ganz klar liegt.
Man muss ja nicht immer über Geld gehen…
Ich kann Kommentare wie:
„Neue Zeiten, da müssen sie sich anpassen“ absolut nicht nachvollziehen.
Ich habe im Job jeden Tag mit KI und deren Nutzern zu tun.
Was mir nach und nach auffällt? Alles wird mit KI gemacht. Alles wird einfach generiert ohne Sinn und Unsinn dahinter zu hinterfragen.
Unnötige, aufgeblähte, halbfertige und mit Halbwissen gefüllte Dokumente sind das, womit man sich ständig rum schlagen muss.
Jeder fragt die KI, nimmt den Mist und haut ihn raus.
Eine Analyse, Auswertung oder ein Report der sonst auf die wesentlichen, aufgearbeiteten Informationen ergänzt wurde, ist nun überfüllt mit Information und unnötigen Diagrammen etc.
Aber die KI schlägt es vor, es sieht gut aus, also hau raus!
Wenn KI, dann schon richtig nutzen. Was bringt es mir 300 Seiten zu generieren, wenn es am Ende eine Erlebniserzählung ist, wo auf der Buchrückseite die Zusammenfassung den Kern ausmacht?
Was hieraus folgt ist unverweigerlich, dass für die 300 Seiten die KI zum Einsatz kommt.
Und da haben wir das Problem wieder. Entweder Shit-In, Shit-Out oder man muss es Korrekturlesen…
da kannst nix umstellen. Da kannst nur Kopf schütteln.
Grüße
derMitch
Nichts Neues unter der Sonne. Die Präsidentin des Bundessozialgerichts hatte schon im Sommer um Hilfe geschrien. Neben den überlangen Schriftsätzen (eine wirklich ausführliche Klage kann man auch auf drei Seiten unterbringen) werden auch zu viele Anträge gestellt. Den Rekord stellte ein Bürger mit 700 Eilanträgen auf. In einer Woche. Das Gericht sperrte dann sein Postfach und das Bundesverfassungsgericht erlaubte das. Die einfachste Lösung, nämlich die Tätigkeit im Sozialrecht besser zu vergüten, so dass mehr Rechtsanwälte darin tätig sind und wirklich jeder Hilfesuchende einen Anwalt bekommt, scheitert am Geld. Praktischerweise führt derselbe Geldmangel dazu, dass immer mehr Anträge abgelehnt werden, so dass noch mehr Klagen erhoben werden.