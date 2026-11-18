Wer sich gegen eine Entscheidung der Krankenkasse oder des Jobcenters wehren möchte, kann inzwischen einen Chatbot um Unterstützung bitten. Die KI hilft bei der Formulierung, ergänzt rechtliche Ausführungen und erstellt daraus einen Schriftsatz für das Sozialgericht.

Deutsche Gerichte kämpfen mit KI-Aktenbergen

Was früher mit erheblichem Aufwand verbunden war, wird heutzutage nach wenigen Eingaben am Rechner weitgehend automatisch generiert. Das Ergebnis fällt allerdings nicht immer so knapp aus, wie es den Richtern lieb wäre.

In Sachsen erreichen die Sozialgerichte inzwischen KI-generierte Klageschriften mit bis zu 300 Seiten, obwohl sich der eigentliche Streitfall häufig auf wenigen Zeilen beschreiben lässt. Gleichzeitig ist die Zahl der Eilanträge binnen eines Jahres um rund 120 Prozent gestiegen. Wie viele davon tatsächlich mit KI erstellt wurden, ist nicht bekannt.

Sachsens Justizministerin Constanze Geiert will nun gegensteuern. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, bringt sie Gebühren für bislang meist kostenlose Sozialgerichtsverfahren ins Gespräch.

300 Seiten müssen trotzdem gelesen werden

Für die Gerichte bedeutet der zusätzliche Text vor allem Arbeit. Richter müssen auch umfangreiche Ausführungen prüfen, selbst wenn der entscheidende Sachverhalt schnell erklärt wäre. Bei Eilanträgen ist das besonders problematisch, weil diese vorrangig bearbeitet werden und andere Verfahren dadurch länger liegen bleiben können.

Justizministerin Constanze Geiert bei ihrer Festrede | Bild: Daniel Meißner

Hinzu kommt, dass Chatbots nach Einschätzung sächsischer Juristen teilweise vorschnell zu Eilanträgen raten, obwohl über einen vorherigen Widerspruch noch nicht entschieden wurde. Geiert möchte deshalb klarere Vorgaben für die Struktur der Schriftsätze einführen. Eine Begrenzung der Seitenzahl lehnt sie ab.

Zusätzlich erwägt die Ministerin eine Gebühr im niedrigen zweistelligen Bereich. Dabei muss sie berücksichtigen, dass vor Sozialgerichten häufig Menschen mit geringem Einkommen um ihre Ansprüche streiten. In Nordrhein-Westfalen schlägt der Präsident des Landessozialgerichts, Jens Blüggel, unterdessen 15 Euro für Eilanträge vor.

KI-Inhalte bringen bestehende Systeme an Grenzen

Die Justiz ist nicht der erste Bereich, in dem KI die Menge neu eingereichter Inhalte erheblich verändert. Wir haben zuletzt über die KI-App-Flut in Apples App Store berichtet. Dort müssen knapp 500 Mitarbeiter inzwischen rund 378.000 Einreichungen pro Woche bearbeiten. Die zunehmende Automatisierung der App-Entwicklung setzt den Prüfprozess unter Druck.

Ähnlich sieht es bei Musikdiensten aus. Deezer meldete im April bereits 75.000 vollständig KI-generierte Songs täglich. Das entsprach fast der Hälfte aller neuen Uploads. Spotify entfernte binnen zwölf Monaten 75 Millionen problematische Titel.

Während Musikdienste ihre Erkennungssysteme ausbauen und Apple zusätzliche Apps prüfen muss, stehen Sozialgerichte vor einer schwierigeren Abwägung. Sie können überlange KI-Texte nicht einfach aussortieren.