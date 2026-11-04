Mac mini nicht lieferbar
KI-Boom: MacBooks stapeln sich in Rechenzentren
Die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für KI-gestützte Softwareentwicklung sorgt für ungewöhnliche Bilder aus Rechenzentren. Statt klassischer Server stehen dort inzwischen auch Hunderte MacBooks, fein säuberlich in eigens konstruierten Regalen untergebracht. Das Unternehmen Namespace zeigt, wie sich Apples Notebooks als Infrastruktur für Entwickler einsetzen lassen. Nicht aus Begeisterung für tragbare Computer, sondern weil geeignete Desktop-Macs lange Zeit kaum zu beschaffen waren.
Eigenbau: Das MacBook-Rack bei Namespace
In einem ausführlichen Erfahrungsbericht beschreibt Namespace-Entwickler Kirill Nikolaev den Aufbau der Anlage. Das Unternehmen stellt virtuelle macOS-Rechner bereit, auf denen Entwickler und KI-Agenten Anwendungen programmieren und testen können. Gerade für iOS-Projekte ist entsprechende Hardware gefragt. Apples Entwicklungsumgebung Xcode und der iOS-Simulator setzen einen Mac voraus.
MacBooks statt Mac mini im Rechenzentrum
Eigentlich wären Mac minis für diesen Zweck naheliegender. Doch eine größere Bestellung vom Januar wurde laut Namespace erst im Juli ausgeliefert. Die Firma wich deshalb auf das MacBook Pro aus und entwickelte eigene Halterungen, die mehrere Notebooks aufnehmen und deren Abwärme ableiten.
MacBook im Rechenzentrum: Dieses Video ging viral
Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung passen zu den bereits im Frühjahr beobachteten Lieferengpässen. Damals konnten Händler für zahlreiche Mac-mini-Konfigurationen keine verlässlichen Liefertermine mehr nennen. Der weltweite Speichermangel belastete Apples Produktion erheblich.
Im Rechenzentrum bringt die Notebook-Lösung allerdings neue Probleme mit sich. Jedes MacBook benötigt mehrere Kabel für Stromversorgung, Netzwerk und Fernwartung. Besonders störanfällig erwiesen sich ausgerechnet die HDMI-Verbindungen. Auch FileVault kann Schwierigkeiten verursachen, wenn nach einem Neustart die Entsperrung erforderlich wird.
Virtuelle Macs in wenigen Sekunden starten
Technisch setzt Namespace auf Apples Virtualization Framework. Auf einem physischen Mac laufen maximal zwei virtuelle macOS-Instanzen. Die verfügbaren Prozessorkerne werden entsprechend aufgeteilt, wobei ein Teil für die Verwaltung reserviert bleibt.
Die virtuellen Macs bei Namespace
Eine weitere Herausforderung sind die Systemabbilder. Mehrere macOS-Versionen, Xcode-Ausgaben und iOS-Simulatoren lassen einzelne Images auf rund 500 GB anwachsen. Namespace speichert deshalb gemeinsame Datenblöcke nur einmal und verteilt neue Abbilder zwischen den Rechnern. So können neue virtuelle Macs innerhalb weniger Sekunden bereitstehen.
Künftig sollen auch Mac minis und Mac Studios wieder stärker zum Einsatz kommen. Für die Desktop-Rechner hat Namespace ebenfalls eigene Regalsysteme entwickelt. Anders als die Notebooks lassen sich diese weitgehend automatisch einrichten und nach einer Stromunterbrechung wieder starten.
Puh langsam wird es echt absurd… Und für mich wird ein neues MacBook immer teuerer…
Du hast völlig recht!
Was ist daran absurd? Sowas gibt es schon ewig. Klassisch halt mit Desktop Macs, aber wenn es da nicht genügend gibt…
Nein, das sollte keinen weiteren Einfluss (nach oben) für den Preis deines MacBooks bei Apple haben.
Kannst du das erklären?
Ich wenn eine erhöhte Nachfrage nach MacBooks entsteht, betrifft das zwar nicht unbedingt den Preis der Geräte zwischen zwei Produktzyklen direkt beim Kauf bei Apple. Der Straßenpreis wird aber selbstverständlich davon beeinflusst. Wenn jemand hunderte oder tausende dieser Geräte aufkauft, werden Händler natürlich den Preis erhöhen bzw. nicht so stark gegenüber Apple senken.
Im Schnitt steigen dann die Preise.
Wann hat das ein Ende? Ich meine …. wird es irgendwann mal genug Rechner in diesen Zentren geben? Damit die Preise wieder runtergehen.
Oh je, überleg ob ich meinem iMac 2020 (Intel) in Rente schicke und einen MacMini hole, aber bei der momentanen Situation in Bezug auf Preis werde ich das wohl verschieben müssen :-( fragt sich nur ob sich das in naher Zukunft erholt .. wird vermutlich noch schlimmer werden .. fühlt sich fast an wie mit Gold zu handeln
Ich hoffe das die Blase bald platzt und die auf ihrem ganzen Mist sitzen bleiben.
Und wenn die „Blase“ erst in 10 Jahren platzt, ist es dann eine Blase?
+++++1
Als Betreiber von RZ:
So ein Blödsinn aus so vieler Sicht
Absolute Nischennutzung nix für seriösen Betrieb
Uiuiui… muss mal sehen für was ich meinen M4pro Mini (maximale M4pro Konfiguration) mit 48GB RAM und 1TB SSD verkaufen kann… irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mindestens den Neupreis rausbekomme. Hab ihn kurz nach erscheinen gekauft.
Ich geb dir 80 € für den Prügel …
… und dann is a aba auch jut bezahlt. *Waldi*
Ich habe eine Wohnung für damals 50 tEuro gekauft. Heute ist sie um die 300 tEuro wert. Alle raten mir zum Verkauf. Meine Frage bleibt, wo wohne ich dann? Dann gibt es lange Gesichter.
Mit dem massiven Gewinn. Zur Not zur Miete :)
Ich habe einen 911 (964 Jubi), der zeitweise auch absurde Preissteigerungen verzeichnet hat. Wenn ich den Wagen fahren und nicht verkaufen will, ergeben sich nur Nachteile für mich. So ist etwa die Versicherung deutlich teurer geworden. Ebenso die Ersatzteile usw.
Das hört sich im ersten Moment vielleicht toll an, bringt aber höchstens den Maklern etwas. Wenn man selbst Nutzer ist, egal ob Wohnung oder Auto, bringt es keine echten Vorteile.
Abhängig von deinem Alter könnte man über ein Mietobjekt nachdenken. Aber dafür müsstest du deine Restlebenszeit schon recht gut abschätzen können. Und das kann der Mensch nachgewiesenermaßen nicht.
Da du auch wahrscheinlich noch keine 80+ bist, ist deine Aussage bzw. Frage auch völlig korrekt.
Jetzt der beste Bildschirm ever und dann ab ins dunkle Regal – unglaublich.
Dann dauert es ja nicht mehr lange bis iPads und iPhones ebenfalls dafür „missbraucht“ werden.
Wenn Apple nen 1HE Rackserver mit 1 oder 2 Ultrachips je HE produzieren würde hätten die aktuell die Lizenz zum Geld drucken.