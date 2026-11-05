KI-Bilder überall: ChatGPT baut nun auch Animationen

OpenAI hat seinen Bildgenerator erneut überarbeitet. Mit ChatGPT Images 2.6 lassen sich erstmals auch animierte GIFs erstellen. Gleichzeitig soll die Bilderzeugung schneller werden und bei wiederholten Bearbeitungen zuverlässiger arbeiten. Die neue Version steht ab sofort weltweit in ChatGPT und Codex zur Verfügung, unabhängig vom gewählten Abonnement.

50% schneller: ChatGPT Images 2.6

Nach Angaben von OpenAI entstehen über ChatGPT, Codex und die Programmierschnittstelle inzwischen rund vier Milliarden Bilder pro Woche. Das sind etwa eine Milliarde mehr als noch bei der Vorstellung von Images 2.5 im September. Die jetzt veröffentlichte Version soll Bilder gegenüber ihrem Vorgänger nochmals um 50 Prozent schneller erzeugen.

Animierte GIFs direkt aus Textanweisungen

Die auffälligste Neuerung betrifft bewegte Bilder. Nutzer können künftig GIF-Animationen aus Beschreibungen erstellen lassen. Als Beispiele nennt OpenAI animierte Figuren, Reaktionsbilder für soziale Netzwerke und bewegte Produktdarstellungen. Auch einfache Zeichnungen lassen sich als Ausgangspunkt für Animationen verwenden.

Damit erweitert OpenAI die bislang auf Einzelbilder ausgerichtete Bilderzeugung um kurze, wiederkehrende Bewegungsabläufe. Die gezeigten Beispiele umfassen unter anderem Comicfiguren mit wechselnden Gesichtsausdrücken sowie animierte Charaktere, die innerhalb einer Anwendung auf Nutzereingaben reagieren.

Auch bei gewöhnlichen Bildern verspricht OpenAI Verbesserungen. Produkte, Figuren und Markenelemente sollen bei mehreren aufeinanderfolgenden Änderungen ihr ursprüngliches Erscheinungsbild besser behalten. Gerade bei der schrittweisen Bearbeitung von Werbemotiven und Illustrationen soll das unerwünschte Veränderungen reduzieren.

SVG-Export und mehr Kontrolle für Entwickler

Zusätzliche Werkzeuge gibt es über die API. Dort stehen mit GPT-Image-2.6 Flare und Sunburst zwei Modellvarianten bereit. Flare ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und kann bei niedriger Qualitätseinstellung Bilder in nur sechs Sekunden erzeugen. Sunburst soll bei aufwendigeren Motiven und wiederholten Bearbeitungen genauere Ergebnisse liefern.

KI-Bilder überall, jetzt auch animiert

Neu ist außerdem der Export im SVG-Format. Damit lassen sich erzeugte Grafiken für Webseiten, Apps und Druckerzeugnisse weiterverwenden. Entwickler können zudem Bildbereiche markieren, die gezielt verändert werden sollen. Diese Möglichkeit zur präzisen Bearbeitung war bereits in ChatGPT verfügbar und wird nun auf die API ausgeweitet.

Ein neuer Parameter namens Complexity bestimmt, wie intensiv das Modell eine Bildaufgabe vorbereitet. Einfache Korrekturen lassen sich mit geringem Aufwand schneller erledigen, während komplexe Szenen höhere Einstellungen nutzen können. Die gewünschte Bildqualität wird davon unabhängig festgelegt.