JMGO Black Friday: 4K-Beamer ab 799 Euro im Angebot

Der Projektorhersteller JMGO hat seine Black-Friday-Angebote gestartet und reduziert mehrere seiner 4K-Laserbeamer. Besonders interessant sind zwei Modelle: Der kompakte N1S 4K ist für 799 Euro erhältlich und damit laut Hersteller 500 Euro günstiger als regulär. Der erst kürzlich vorgestellte Iris Ultra kostet derzeit 2.299 statt 2.499 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 18. November.

Iris Ultra: 4K mit 120 Hz und 4.500 ISO-Lumen

Der JMGO Iris Ultra richtet sich an anspruchsvolle Heimkino-Fans und Spieler. Wie bereits zur Vorstellung berichtet, kann der Triple-Laser-Projektor 4K-Inhalte mit bis zu 120 Hz darstellen. VRR und ALLM sollen dabei für eine flüssige Wiedergabe und geringe Eingabeverzögerungen sorgen.

JMGO gibt die Helligkeit mit 4.500 ISO-Lumen und das native Kontrastverhältnis mit 7.000:1 an. Zum Einsatz kommen die MALC-6.0-Lasertechnik sowie eine mechanische Dual-Iris-Blende. Für eine flexible Aufstellung bietet der Projektor einen optischen Zoom und Lens Shift in vier Richtungen. Google TV mit Netflix ist ebenfalls integriert.

Beim Kauf über den JMGO-Shop und Amazon können Kunden nach Herstellerangaben ein Zubehörgeschenk auswählen oder einen Rabatt auf eine Photon-Projektionsleinwand in Anspruch nehmen. Allerdings lag der Preis des Iris Ultra während der Vorbestellphase im September bereits bei 1.999 Euro. Der aktuelle Black-Friday-Preis ist somit nicht der bisher günstigste, aber durch die Dreingaben kann sich das durchaus rechnen.

Laut Preisverlauf ist das fast der niedrigste Preis des vergangenen Jahres.

N1S 4K: Kompakter Bestseller für 799 Euro

Die preislich attraktivere Alternative ist der JMGO N1S 4K, den der Hersteller als Bestseller bewirbt. Die aktuelle Version erreicht dank RGB-Triple-Lasertechnik 1.700 ISO-Lumen und projiziert ein 4K-Bild mit bis zu 200 Zoll Diagonale. Mit rund zwei Kilogramm Gewicht und einem um 127 Grad schwenkbaren Standfuß eignet sich das Gerät auch für wechselnde Einsatzorte.

Autofokus und automatische Trapezkorrektur erleichtern die Einrichtung. Für Streaming-Dienste steht Google TV mit Netflix bereit. Im JMGO-Shop gibt es zum Aktionspreis von 799 Euro wahlweise zwei 3D-Brillen oder einen passenden Bodenständer als Zugabe. Eine tragbare 100-Zoll-Leinwand lässt sich für 50 Euro ergänzen.

Die neue 1.700-Lumen-Ausführung ist auch bei Amazon gelistet. Beim Kauf ist auf die genaue Modellversion zu achten, da weiterhin Angebote für den älteren N1S 4K mit 1.100 ISO-Lumen existieren.

Der JMGO Iris Ultra kommt mit allerlei Features.

Weitere Projektoren bis zum 18. November reduziert

Weitere Angebote umfassen den N1S Ultimate für 1.299 Euro, den N3 Ultimate für 2.349 Euro und den Iris Ultra Max für 3.299 Euro. Auch bei diesen Modellen bietet JMGO teilweise Zubehörpakete und zusätzliche Vergünstigungen an. Die jeweiligen Konditionen sind auf der Aktionsseite des Herstellers aufgeführt.

Produkthinweis JMGO N1S 4K UHD Mini Beamer, Triple Laser Projektor 1700 ISO Lumen, Netflix | Google TV, Gimbal Echtzeit Autofokus... 799,00 EUR 949,00 EUR

Produkthinweis JMGO IRIS Ultra 4K Beamer Triple Laser Heimkino, 4500 ISO Lumen, 4K@120Hz | GTV Netflix, Lens Shift, Optischer Zoom... 2.299,00 EUR 2.499,00 EUR