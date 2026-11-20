Der kostenlose Menüleisten-Kalender Itsycal gehört seit Jahren zu unseren bevorzugten Mac-Anwendungen. Die kleine Freeware zeigt anstehende Termine direkt über die Menüleiste an und erspart damit häufig den Wechsel in Apples Kalender-App.

Itsycal darf mal wieder auf Aktualisierungen geprüft werden

Mit den jüngsten Aktualisierungen hat Entwickler Mowglii den Funktionsumfang erneut erweitert. Neben einer Integration von Apples Erinnerungen gibt es jetzt auch einen einfachen Timer und Verbesserungen für Videokonferenzen.

Itsycal zählt bei uns zur Grundausstattung neuer Macs. Die Anwendung bleibt dabei ihrem bisherigen Konzept treu: Ein Klick auf das Menüleistensymbol öffnet einen kompakten Monatskalender mit den bevorstehenden Terminen. Neue Ereignisse lassen sich direkt eintragen, ohne die eigentliche Kalender-App öffnen zu müssen.

Erinnerungen direkt im Kalender abhaken

Eine der größeren Neuerungen ist die seit Version 0.28.0 verfügbare Einbindung von Apples Erinnerungen. Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum erscheinen nun gemeinsam mit den Kalendereinträgen in der Terminübersicht. Welche Erinnerungslisten berücksichtigt werden sollen, lässt sich in den Einstellungen festlegen. Beim ersten Zugriff benötigt Itsycal eine entsprechende Berechtigung.

Itsycal zeigt jetzt auch Erinnerungen an

Erledigte Aufgaben können direkt über ein kleines Kontrollkästchen abgehakt werden. Auch das Rückgängigmachen per Tastenkombination wird unterstützt. Überfällige Erinnerungen erscheinen mit roter Beschriftung und können zusätzlich in einem eigenen Bereich oberhalb der Tagesübersicht gesammelt werden.

Die Erinnerungsintegration erklärt der Entwickler auf einer gesonderten Infoseite. Dabei gibt es auch Einschränkungen: Itsycal zeigt ausschließlich Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum an. Neue Erinnerungen erstellen, bestehende bearbeiten oder löschen kann die Anwendung nicht. Dafür bleibt Apples Erinnerungen-App zuständig.

Neuer Kurzzeitwecker und bessere Meeting-Steuerung

Mit Version 0.29.0 ergänzt Itsycal außerdem einen Timer. Dieser lässt sich per Rechtsklick auf das Menüleistensymbol starten und auf eine Dauer von bis zu 60 Minuten einstellen. Nach Ablauf der gewählten Zeit macht ein akustischer Alarm auf sich aufmerksam.

Itsycal: Ersetzt die Uhr, hält Aufgaben und Kalender griffbereit

Auch bei der Terminverwaltung hat sich etwas getan. Neue Kalendereinträge können inzwischen mit bis zu drei Benachrichtigungen versehen werden. In der Monatsansicht berücksichtigt die Darstellung bei mehreren gleichzeitig belegten Kalendern bevorzugt eigene Kalender statt ausschließlich lesbarer Einträge wie Feiertage oder Geburtstage.

Weitere Änderungen betreffen die Bedienung unter macOS 27. Die Einstellungen wurden überarbeitet, die Darstellung an das System angepasst und die Größenänderung des Kalenderfensters verbessert. Itsycal wartet hier auf euren Download.