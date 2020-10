iPad Air 4 im Unboxing und Hands-On

Am Freitag kommt das neue iPad Air in den Handel. Apple hat dem Tablet in seiner vierten Generation ein bemerkenswertes Update spendiert. Als erstes Apple-Gerät überhaupt kommt es mit einer Kombination aus vollflächigem Bildschirm und Fingerabdrucksensor. Möglich wurde dies durch das neue Konzept, den Touch-ID-Sensor in die Standby-Taste zu integrieren. Ein Feature, das sich etliche Apple-Nutzer auch bei den neuen iPhone-Modellen gewünscht hätten.

Ein auf YouTube veröffentlichtes Unboxing-Video gewährt uns einen detaillierten Blick auf das neue Gerät – hier insbesondere auch auf die neue, mit Apples Fingerabdrucksensor Touch ID ausgestattete Standby-Taste.

Im laufenden Betrieb zeigt oben eingebundene Film das iPad Air allerdings nicht. Wer mehr sehen will, wirft einen Blick auf das folgende Video aus China. Hierbei handelt es sich um Aufnahmen, die im Rahmen einer exklusiven Vorab-Präsentation der Geräte durch Apple gemacht wurden. Die Bilder zeigen nicht nur verschiedene Gehäusefarben und Apples Cases, sondern das neue iPad Air teils auch in Betrieb.

Über die Funktion des neuen Fingerabdrucksensors in der Standby-Taste sagt allerdings auch dieses Video nichts aus. Ein Test war hier aufgrund der Tatsache, dass es sich um offizielle Demo-Geräte von Apple handelt, nicht möglich. Dazu dürften wir allerdings morgen Nachmittag mehr erfahren. Nachdem Apple heute schon die ersten iPhone-Reviews genehmigt hat, soll das Embargo für iPad-Air-Tests morgen gelüftet werden.