Instagram Edits: Kostenloser Videoeditor jetzt auch für den Mac

Instagram bietet seinen kostenlosen Videoeditor Edits jetzt auch für den Mac an. Die neue Desktop-Version bringt eine Zeitleiste mit mehreren Spuren, umfangreichere Farbwerkzeuge und 4K-Exporte ohne Wasserzeichen mit. Voraussetzung ist ein Mac mit Apple-Chip.

Mehr Platz für Schnitt und Farbkorrektur

Die im vergangenen Jahr für Mobilgeräte gestartete App erhält damit eine Arbeitsumgebung für Maus und Tastatur. Mehrere Video- und Audiospuren lassen sich gemeinsam bearbeiten. Keyframes ermöglichen dynamische Übergänge, während die Wellenform der Tonspur beim Setzen von Schnitten hilft. Tastenkürzel sind anpassbar und können an die Belegung anderer Schnittprogramme angeglichen werden.

Für die Farbkorrektur stehen Farbräder und Kurven bereit. Auch eigene LUTs, also Vorlagen für die Farbdarstellung, sowie Schriftdateien lassen sich importieren. Hinzu kommen Musik aus Instagrams Audiobibliothek, zahlreiche Ton- und Videoeffekte sowie unbegrenzt nutzbare automatische Untertitel in mehreren Sprachen.

4K-Export und direkter Instagram-Upload

Fertige Videos können unmittelbar aus dem Mac-Editor bei Instagram veröffentlicht werden. Dabei werden unter anderem Markierungen, Ortsangaben und Test-Reels unterstützt. Alternativ lassen sich Videos im Hoch- oder Querformat mit bis zu 4K-Auflösung ohne Wasserzeichen exportieren und damit auch außerhalb von Instagram verwenden.

Gespeicherte Musik und Textstile aus der mobilen App stehen auch am Mac bereit. Ein auf dem iPhone begonnenes Projekt nahtlos am Mac weiterzubearbeiten, gehört hingegen noch zu den geplanten Funktionen. Instagram arbeitet nach eigenen Angaben an dieser Verbindung und plant wöchentliche Updates für die Desktop-App.

KI-Agenten können beim Rohschnitt helfen

Zusätzlich unterstützt Edits das Model Context Protocol, kurz MCP. Über diese Schnittstelle können kompatible KI-Agenten auf die Bearbeitungswerkzeuge zugreifen. Edits-Produktchef Matthew Simari nennt im Gespräch mit The Verge einen automatisch erstellten Rohschnitt als Beispiel, der anschließend manuell weiterbearbeitet wird. Dabei lassen sich neben Metas Muse auch andere passende Agenten anbinden.

Edits für den Mac steht kostenlos über die offizielle Website zum Download bereit.