INFTYLAB: BenQ startet neue Zubehörmarke für Mac-Nutzer

Der Displayhersteller BenQ erweitert sein Angebot für Apple-Nutzer um eine eigene Zubehörmarke. Unter dem Namen INFTYLAB bietet das Unternehmen ab sofort vier Produkte an, die speziell auf den Arbeitsplatz mit Mac und iMac zugeschnitten sind. Neben zwei Monitorarmen gehören eine Maus mit macOS-Funktionen und eine Schreibtischunterlage zum Sortiment. Preislich bewegt sich das Zubehör zwischen 39,99 und 259 Euro.

AM02: Neuer Monitor-Arm für den iMac

BenQ hat sich bereits mit seinen auf macOS abgestimmten Monitoren der MA-Serie als Anbieter von Apple-Zubehör positioniert. Mit INFTYLAB geht das Unternehmen nun einen Schritt weiter und nimmt auch die übrige Ausstattung des Schreibtisches ins Visier.

Monitorarme für Apple-Displays und iMac

Die beiden Monitorarme AM01 und AM02 kosten jeweils 259 Euro und unterscheiden sich vor allem bei der Unterstützung der jeweiligen Apple-Bildschirme. Während der AM01 für das Studio Display und das Pro Display XDR vorgesehen ist, richtet sich der AM02 an iMac-Besitzer.

Der AM01 nimmt das Studio Display auf

Anders als bei universellen Halterungen müssen Nutzer die Federspannung nicht selbst auf das Gewicht ihres Bildschirms abstimmen. Stattdessen lässt sich das verwendete Apple-Modell über einen Drehregler auswählen. Die passende Gewichtsbalance ist bereits hinterlegt und berücksichtigt auch den Schwerpunkt des Displays.

Interessant ist die Unterstützung der Original-Standfüße. Über einen gesonderten VESA-Adapter lassen sich auch iMacs und Studio Displays befestigen, die nicht ab Werk mit einer VESA-Aufnahme ausgestattet sind. Für entsprechend vorbereitete Studio Displays gibt es zudem eine Halterung, die das Apple-Logo auf der Rückseite nicht verdeckt. Kabel können direkt durch die Arme und deren Basis geführt werden.

Ebenfalls neu, die INFTYLAB Mouse

Mit der 99 Euro teuren M Maus versucht INFTYLAB, die Bedienmöglichkeiten von Apples Eingabegeräten mit der Form einer klassischen Computermaus zu verbinden. Die zugehörige Software Glide ahmt das Scrollverhalten eines Mac-Trackpads nach. Funktionen wie Mission Control, App Exposé und die Navigation zwischen Seiten lassen sich über frei belegbare Tastenkürzel aufrufen.

Die Verbindung erfolgt über USB-C, Bluetooth oder einen mitgelieferten 2,4-GHz-Empfänger. Per Bluetooth lassen sich bis zu drei Geräte koppeln. Die Abtastrate beträgt dabei 125 Hertz, über den Funkempfänger sind bis zu 1.000 Hertz möglich. Die 85 Gramm schwere Maus soll mit einer Akkuladung bis zu 60 Tage durchhalten.

Wasserabweisend: Die Flow-Schreibtischunterlage

Ergänzend bietet INFTYLAB die Schreibtischunterlage Flow für 39,99 Euro an. Sie besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche in Lederoptik sowie eine integrierte Kabelführung. Alle vier Zubehörprodukte sind ab sofort erhältlich.