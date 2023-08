iMac mit Touchscreen: So konnte man den früher kaufen

Dieses kleine Video passt natürlich perfekt auch zum 25. Geburtstag von Apples All-in-one-Rechner. Steve Jobs hat der ersten iMac zwar schon im Mai 1998 vorgestellt, in den Verkauf ging der Rechner aber erst am 15. August 1998. Der ehemalige Apple-Chef hat mit dieser Innovation im Bereich der Desktop-Computer zweifellos auch den Grundstein für den heutigen Erfolg Apples gelegt.

Insert

You are going to send email to