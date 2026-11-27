IKEA verteilt ein Firmware-Update für die smarte Steckdose GRILLPLATS. Version 1.4.12 soll ein Problem bei der Meldung von Messdaten beheben.

Der kurze Änderungshinweis nennt ausschließlich eine Korrektur bei der übermäßigen Meldung von Messdaten. Zusätzliche Funktionen werden nicht angekündigt. Welche Messgrößen betroffen sind und wie IKEA das Verhalten angepasst hat, bleibt offen.

Steckdose mit Matter und Verbrauchsmessung

Die seit März in Deutschland erhältliche Steckdose kostet bei IKEA aktuell 8,99 Euro. Sie schaltet angeschlossene Leuchten oder Haushaltsgeräte und kann deren Stromverbrauch erfassen. Die Einbindung erfolgt über Matter over Thread, sodass auch kompatible Systeme von Apple, Google oder Amazon genutzt werden können.

Für die Steuerung per Smartphone ist ein Thread Border Router erforderlich. Im IKEA-System übernimmt DIRIGERA diese Aufgabe. Hub und verbundene Smart-Home-Geräte erhalten ihre Updates nach Herstellerangaben automatisch.Auch ein HomePod oder ein Apple TV können diese Aufgabe übernehmen.

IKEA hat viele Smart Home Produkte zum kleinen Preis im Angebot.

Zentrale und Leuchtmittel als Ergänzung

Den DIRIGERA-Hub listet IKEA online für 79,99 Euro. Die Zentrale bündelt Geräte in der IKEA Home smart App und arbeitet als Matter-Controller sowie als Matter-Brücke. Über die Brückenfunktion lassen sich unterstützte IKEA-Geräte auch an andere Matter-Systeme weiterreichen.

Zum erneuerten Smart-Home-Sortiment gehört außerdem das KAJPLATS-Leuchtmittel mit E27-Sockel und 1.055 Lumen. Die Variante mit Farb- und Weißspektrum kostet 9,99 Euro, ist dimmbar und nutzt ebenfalls Matter over Thread. Damit lässt sich eine vorhandene Leuchte um einstellbare Weißtöne und farbiges Licht ergänzen.