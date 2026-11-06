IKEA-Aufbau im Browser: Bygga zeigt die Montage in 3D

Nach einem IKEA-Besuch in der vergangenen Woche sind wir auf Bygga gestoßen. Der Webdienst zeigt den Aufbau ausgewählter IKEA-Möbel als animierte 3D-Anleitung. Die vorhandenen Anleitungen lassen sich kostenlos und ohne Benutzerkonto direkt im Browser aufrufen.

Möbelaufbau aus jedem Blickwinkel

Der Einstieg erfolgt über den Produktnamen oder die Artikelnummer auf dem Karton. Die Website nennt inzwischen mehr als 1.200 unterstützte Produkte, darunter bekannte Serien wie KALLAX, BILLY und MALM. Bei verschiedenen Ausführungen muss zunächst die passende Variante ausgewählt werden.

Anschließend führt Bygga durch die einzelnen Montageschritte und zeigt die jeweils benötigten Bauteile, Schrauben und Werkzeuge. Die räumliche Darstellung lässt sich drehen. So kann beispielsweise die Ausrichtung einer Seitenwand aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden, bevor das nächste Teil angesetzt wird.

Die Web-App zeigt auch Aufbauzeit und Schwierigkeit an.

Eine bislang englische Sprachausgabe liest die Schritte vor. Bereits geöffnete Anleitungen und geladene Sprachaufnahmen werden im Browser gespeichert und lassen sich auch ohne Internetverbindung verwenden. Zusätzlich steht eine Druckansicht zur Verfügung.

Originalanleitung bleibt die Grundlage

Bygga ist ein quelloffenes, unabhängiges Projekt. Die Dokumentation nennt das britische und amerikanische IKEA-Sortiment als Datenbasis. Eine vollständige Abdeckung aller in Deutschland angebotenen Möbel und Varianten ist damit nicht zugesichert.

Auch die Kontrolle aller Teile und Werkzeuge gehört zur Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Die Zeichnungen werden vom Projekt erzeugt und teilweise mithilfe von KI ergänzt. Die Entwickler empfehlen ausdrücklich, jeden Schritt mit der Originalanleitung im Karton abzugleichen. Bygga liefert damit eine zusätzliche Ansicht für den Aufbau; die Vorgaben des Herstellers bleiben maßgeblich.

Für ergänzende KI-Funktionen wie die Produkterkennung per Foto oder einen Hilfechat wird ein eigener Zugangsschlüssel des Anbieters Together AI benötigt. Die vorhandenen 3D-Anleitungen und die vorbereitete Sprachausgabe kommen ohne diesen Schlüssel aus.

Mit IKEA Kreativ hatten wir bereits 2023 einen digitalen Helfer für die Einrichtungsplanung vorgestellt. Bygga widmet sich dem nächsten Schritt: dem Zusammenbau der ausgewählten Möbel.