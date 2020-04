IFA abgesagt: Die Elektronikmesse findent 2020 nicht statt

COVID-19 wird unseren Alltag noch auf unbestimmte Zeit beeinflussen. Daraus zieht nun auch die IFA als weltweit größte Elektronik-Messe Konsequenzen. Die ursprünglich für Anfang September geplante Fachmesse wird in diesem Jahr nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020