HomeView Ultra: Neue Details zu Apples Upgrade

Apple plant einem neuen Bericht zufolge eine größere HomeView-Variante mit beweglichem Display. Die geleakten Details von The Information beschreiben einen Tischroboter, der „HomeView Ultra“ heißen könnte.

Bewegliches Display und automatische Reaktionen

Ein neun Zoll großer Bildschirm soll sich per Roboterarm ausrichten und dir bei Videoanrufen folgen. Kamera und Sensoren sollen automatische Reaktionen wie das Einschalten des Lichts beim Betreten eines Zimmers ermöglichen. Bei Bewegungen des Arms sollen Zusammenstöße mit Gegenständen verhindert werden.

Hinweise auf einen solchen Tischroboter gibt es schon länger. Im August hatten wir über Gerätekennungen in macOS Tahoe 26.7 berichtet. Darunter befand sich J595, die auch mit diesem Projekt in Verbindung gebracht wird. Ein Produkteintrag in Softwaredateien verrät allerdings noch keinen Verkaufsstart.

Große Teile der Hardware seien seit rund zwei Jahren fertig. Anspruchsvollere KI-Funktionen verzögerten jedoch die Entwicklung. Apple peile 2027 an; eine Verschiebung auf 2028 bleibe möglich.

Rund 1.000 Dollar im Gespräch

Genannt werden rund 1.000 Dollar, abhängig von den Bauteilkosten auch mehr. Name, Ausstattung, Preis und Termin sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Zum Vergleich: Das im Oktober vorgestellte HomeView besitzt ein 7-Zoll-Display und kostet in den USA 299 Dollar. Es bündelt Siri AI, FaceTime, Unterhaltung und die Steuerung kompatibler Smarthome-Geräte. Beim Tischmodell lässt sich der Bildschirm manuell neigen, alternativ gibt es eine Variante für die Wandmontage. Die Auslieferung beginnt am 13. November in ausgewählten Ländern.

In der EU wird bereits dieses Modell vorerst nicht angeboten. Apple verweist auf die fehlende Verfügbarkeit von Siri AI unter iOS in der EU. Ein möglicher Deutschlandstart des Ultra-Modells lässt sich daraus bislang nicht ableiten.