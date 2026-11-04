Bewegliches Display und mehr KI geplant
HomeView Ultra: Neue Details zu Apples Upgrade
Apple plant einem neuen Bericht zufolge eine größere HomeView-Variante mit beweglichem Display. Die geleakten Details von The Information beschreiben einen Tischroboter, der „HomeView Ultra“ heißen könnte.
Bewegliches Display und automatische Reaktionen
Ein neun Zoll großer Bildschirm soll sich per Roboterarm ausrichten und dir bei Videoanrufen folgen. Kamera und Sensoren sollen automatische Reaktionen wie das Einschalten des Lichts beim Betreten eines Zimmers ermöglichen. Bei Bewegungen des Arms sollen Zusammenstöße mit Gegenständen verhindert werden.
Hinweise auf einen solchen Tischroboter gibt es schon länger. Im August hatten wir über Gerätekennungen in macOS Tahoe 26.7 berichtet. Darunter befand sich J595, die auch mit diesem Projekt in Verbindung gebracht wird. Ein Produkteintrag in Softwaredateien verrät allerdings noch keinen Verkaufsstart.
Große Teile der Hardware seien seit rund zwei Jahren fertig. Anspruchsvollere KI-Funktionen verzögerten jedoch die Entwicklung. Apple peile 2027 an; eine Verschiebung auf 2028 bleibe möglich.
Rund 1.000 Dollar im Gespräch
Genannt werden rund 1.000 Dollar, abhängig von den Bauteilkosten auch mehr. Name, Ausstattung, Preis und Termin sind bislang nicht offiziell bestätigt.
Zum Vergleich: Das im Oktober vorgestellte HomeView besitzt ein 7-Zoll-Display und kostet in den USA 299 Dollar. Es bündelt Siri AI, FaceTime, Unterhaltung und die Steuerung kompatibler Smarthome-Geräte. Beim Tischmodell lässt sich der Bildschirm manuell neigen, alternativ gibt es eine Variante für die Wandmontage. Die Auslieferung beginnt am 13. November in ausgewählten Ländern.
In der EU wird bereits dieses Modell vorerst nicht angeboten. Apple verweist auf die fehlende Verfügbarkeit von Siri AI unter iOS in der EU. Ein möglicher Deutschlandstart des Ultra-Modells lässt sich daraus bislang nicht ableiten.
In 10 Jahren vielleicht. Für 2.000 €.
In der EU dann aber noch nicht.
Schnapper
Meine ich das nur oder wird Apples Preisgestaltung zunehmend abstrakter, unrealistischer? Ich habe immer mehr den Eindruck, dass die immer und immer mehr gucken, wie weit die gehen können, bis die Kunden sagen, dass es zu viel ist. Aber offensichtlich gibt es keine Grenze mehr.
So langsam steht es einfach auch in keinem Verhältnis mehr.
Ich war früher Apple Fan durch und durch, war dann 4 Jahre zumindest vom iPhone weg, weil ich keine Lust mehr auf immer den gleichen langweiligen Kram für mehr Geld hatte. Hab jetzt das Duo gekauft, weil ich immer gesagt habe, dass ich mir das kaufe, sobald Apple mal aus seiner Komfortzone kommen sollte. Gesagt, getan, aber morgens bringe ich es mit gemischten Gefühlen zurück. Ein schönes Gehäuse alleine ist es nicht und ich bleibe dabei, dass andere Hersteller längst innovativer und weiter sind. Aber gut, anderes Thema
Schön geschrieben, genauso geht’s mir auch.
Mittlerweile viel zu viel Apple Zeugs hier, war immer zufrieden damit, aber auch die Qualität der Software lässt massiv nach. Egal welches Produkt. Kosmos schön und gut, wenn er denn funktioniert. Aber das tut er seit geraumer Zeit eher semi optimal. Erinnert mich mehr und mehr an Windows Zeiten. Und ich bin über ein viertel Jahrhundert dabei.
Richtig, das Ökosystem insgesamt ist schön und diese nahtlose Integration aller Produkte miteinander ist fein. Aber es ist nicht alles.
Finde es beim Duo wirklich schwierig. Ich mag die Verarbeitungsqualität sehr, die Lautsprecher sind toll, die Displays super. Aber: bei mir waren es jetzt 2500 €. Man hätte funktionstechnisch aus dem Innendisplay mehr rausholen können. Dass es im Hochkantformat nur ein normales iPhone mit großem Bildschirm ist, finde ich total daneben. Warum geht da kein Multitasking mehr!? Warum kann ich im Querformat nur eine 50:50 Darstellung machen!? Das Entsperren mit der Watch geht von 10x vielleicht 2x. Das Benachrichtigungsfenster bekomme ich fast gar nicht von oben runtergewischt. Dann die breite Menüleiste auf dem Außendisplay rechts. Warum kann man es nicht dynamisch oder einstellbar machen, sodass auch Linkshänder besser damit klarkommen? Ist bei mir jetzt egal, aber trotzdem.
Sicher, da wird einiges in den nächsten Monaten verschwunden sein und als Käufer eines neuen Produkts muss man sicherlich mit dem einen oder anderen rechnen, aber wie gesagt. Gucke ich bei anderen Herstellern machen die all das einfach besser. Das muss man ganz neutral und nüchtern so sehen (dürfen).
jein, 90/00er jahre hatte zumindest in meiner welt kaum jemand apple produkte (vom ipod mal abgesehen), die nicht damit gearbeitet haben und/oder sehr gut verdient haben, weil war dem rest zu teuer. das macbook neo kürzlich hat sogar nonappletechleute preislich überrascht. trotzdem muss man natürlich sagen dass apple noch nie günstig war, aber ich glaube das ist auch nicht der anspruch seitens apple
Ich denke manchmal, dass die immer mehr steigenden Preise, insbesondere in den USA, aber letztlich auch bei uns zu einem gehörigen Teil auf die Gier der Unternehmen zurückzuführen sind. Parallel werden immer mehr Verbraucherkredite und Ratenzahlungen angeboten und schon kaufen die Leute, als wäre es alternativlos.
und natürlich sollte man besonders aktuell die wilden hardwarepreise nicht vergessen, versucht mal aktuell ne ps5 pro zu kaufen