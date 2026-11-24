Apple ist mit seinen Produktvorstellungen für dieses Jahr offenbar noch nicht durch. Anfang Dezember sollen weitere Farbvarianten des HomePod mini 2 und der AirPods Max 2 erscheinen. Laut Bloomberg will das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation (RED) wieder aufleben lassen.

Die Vorstellung der neuen Geräte wird aller Wahrscheinlichkeit nach bereits am 1. Dezember erfolgen. An diesem Datum wird der Welt-AIDS-Tag begangen. Zudem feiert (RED) in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

HomePod mini und AirPods Max in Rot

Offenbar wird Apple den erst vor wenigen Wochen vorgestellten HomePod mini 2 künftig auch mit einem roten Stoffbezug anbieten. Bislang ist der kleine Siri-Lautsprecher in den Farben Pink, Grün, Blau, Weiß und Mitternacht erhältlich.

Der rote HomePod mini wurde mit KI hinzugefügt

Auch die seit März erhältlichen AirPods Max 2 sollen eine zusätzliche Farbvariante erhalten. Hier sei allerdings keine vollständig rote Ausführung geplant. Stattdessen sei eine Kombination aus silbernem Gehäuse, weißen Ohrpolstern und weißem Kopfbügel vorgesehen. Lediglich die digitale Krone, über die sich unter anderem die Wiedergabe steuern lässt, soll rot ausgeführt sein. Bislang sind die AirPods Max 2 in Violett, Blau, Schwarz, Beige und Orange erhältlich.

Technische Änderungen dürften mit den neuen Farbvarianten nicht verbunden sein. Der HomePod mini 2 wird in Deutschland für 169 Euro angeboten, die AirPods Max 2 kosten dort 579 Euro.

Apple könnte Product(RED) wiederbeleben

Apple arbeitet bereits seit etlichen Jahren mit der Organisation (RED) zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde stets ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf speziell gekennzeichneter Produkte für den Kampf gegen AIDS bereitgestellt.

In den vergangenen Jahren hat Apple sein Engagement in diesem Bereich allerdings deutlich zurückgefahren. Nachdem Apple früher unter anderem rote iPhones und iPods angeboten hatte, verschwanden zuletzt auch die verbliebenen Product(RED)-Hüllen für das iPhone aus dem Sortiment.