Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen HomePod mini 2 seid, lohnt sich ein Blick auf die Aktion Magenta Black Days bei der Telekom. Die neue Version des Siri-Lautsprechers von Apple lässt sich dort aktuell zum Bestpreis von 147 Euro bestellen.

HomePod mini 2 deutlich günstiger

Wir haben bereits darüber berichtet, dass der HomePod mini 2 bislang noch kaum mit Preisnachlass zu finden ist. Selbst im Rahmen der Black-Friday-Angebote von Apple bezahlt man mehr. Hier kann man den Lautsprecher zwar für 149 statt 169 Euro bekommen. Die 20 Euro Rabatt gibt es allerdings nur in Form einer Gutscheinkarte, die ausschließlich zum Einkauf bei Apple verwendet werden kann.

HomePod mini bei der Telekom

MagentaTV MegaStream für rechnerisch 18,75 Euro

Neben den Sonderangeboten für Mobilfunktarife, Smartphones und Zubehör finden wir die aktuelle Rabattaktion für MagentaTV MegaStream besonders interessant. Bei Abschluss eines Zweijahresvertrags bezahlt man für das Streamingpaket umgerechnet nur 18,75 Euro im Monat. Die ersten sechs Monate sind kostenlos, anschließend werden bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit monatlich 25 statt regulär 30 Euro berechnet Insbesondere für Nutzer, die ohnehin mehrere Streamingdienste abonniert haben, dürfte sich das Telekom-Komplettpaket rechnen.

Die Streaming-Pakete der Telekom

Das Angebot lässt sich unabhängig von einem Telekom-Vertrag abschließen und umfasst über den Leistungsumfang von MagentaTV hinaus den Zugriff auf Apple TV, die Standard-Abos von Netflix und Disney+ sowie RTL+ Premium.

Fünf Videodienste und IPTV

MagentaTV umfasst nicht nur den Zugriff auf das Film- und Serienangebot der angegliederten Mediathek, sondern lässt sich zugleich auch für den Empfang von IPTV nutzen. Nutzern stehen insgesamt 210 Live-Sender zur Verfügung, davon mehr als 190 in HD und drei in UHD. Zum Funktionsumfang gehören auch eine cloudbasierte Aufnahmefunktion und die Möglichkeit zum zeitversetzten Fernsehen.

Die Telekom hat aktuell auch die Preise für ihre kleineren Streamingpakete reduziert. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten bleiben die ersten sechs Monate jeweils kostenlos.