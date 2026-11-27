Black Friday bei der Telekom
HomePod mini 2 und Streaming-Paket zum Sonderpreis
Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen HomePod mini 2 seid, lohnt sich ein Blick auf die Aktion Magenta Black Days bei der Telekom. Die neue Version des Siri-Lautsprechers von Apple lässt sich dort aktuell zum Bestpreis von 147 Euro bestellen.
HomePod mini 2 deutlich günstiger
Wir haben bereits darüber berichtet, dass der HomePod mini 2 bislang noch kaum mit Preisnachlass zu finden ist. Selbst im Rahmen der Black-Friday-Angebote von Apple bezahlt man mehr. Hier kann man den Lautsprecher zwar für 149 statt 169 Euro bekommen. Die 20 Euro Rabatt gibt es allerdings nur in Form einer Gutscheinkarte, die ausschließlich zum Einkauf bei Apple verwendet werden kann.
HomePod mini bei der Telekom
MagentaTV MegaStream für rechnerisch 18,75 Euro
Neben den Sonderangeboten für Mobilfunktarife, Smartphones und Zubehör finden wir die aktuelle Rabattaktion für MagentaTV MegaStream besonders interessant. Bei Abschluss eines Zweijahresvertrags bezahlt man für das Streamingpaket umgerechnet nur 18,75 Euro im Monat. Die ersten sechs Monate sind kostenlos, anschließend werden bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit monatlich 25 statt regulär 30 Euro berechnet Insbesondere für Nutzer, die ohnehin mehrere Streamingdienste abonniert haben, dürfte sich das Telekom-Komplettpaket rechnen.
Die Streaming-Pakete der Telekom
Das Angebot lässt sich unabhängig von einem Telekom-Vertrag abschließen und umfasst über den Leistungsumfang von MagentaTV hinaus den Zugriff auf Apple TV, die Standard-Abos von Netflix und Disney+ sowie RTL+ Premium.
Fünf Videodienste und IPTV
MagentaTV umfasst nicht nur den Zugriff auf das Film- und Serienangebot der angegliederten Mediathek, sondern lässt sich zugleich auch für den Empfang von IPTV nutzen. Nutzern stehen insgesamt 210 Live-Sender zur Verfügung, davon mehr als 190 in HD und drei in UHD. Zum Funktionsumfang gehören auch eine cloudbasierte Aufnahmefunktion und die Möglichkeit zum zeitversetzten Fernsehen.
Die Telekom hat aktuell auch die Preise für ihre kleineren Streamingpakete reduziert. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten bleiben die ersten sechs Monate jeweils kostenlos.
Kann ich meine laufenden Verträge bei RTL+, Netflix und Disney umziehen oder wie läuft das Ganze?
Ja du bekommst dann zu jedem deiner Streamingdienste einen Link und kannst bestehende Verträge auf die Abrechnung über die Telekom umstellen.
Hallo. Deine aktiven Verträge werden für den Zeitraum pausiert, solange es über magenta läuft.
Für Magenta tv smart stream zahle ich aktuell 12€ im Monat. Die Aktion gab es Anfang des Jahres. Ich finde es lohnt sich heutzutage nicht mehr, mehr dafür auszugeben. Man hat nicht mal die Zeit alles zuschauen und das meiste ist eh nur Müll. Ich hab es damals wegen den privaten gebucht und das die Kinder vielleicht mal Disney schauen können, aber selbst die nutzen das Programm nicht.
Bestpreis 147€ und HomePod mini passen bei mir irgendwie nicht in einen Satz.
Ok, Preiserhöhung ja, aber ne uvp von Apple auf 119€ wäre gut gewesen.
Aber man bekommt ja den Hals nicht voll
Den Homepod Mini gibts woanders doch schon seit geraumer Zeit günstiger- zum Beispiel bei der Telekom für 147 EUR.
Steht quasi im ersten Satz des Artikels.
So wie ich es sehe bekommt man aber nur Disney+ Standard und Netflix Standard. Wenn ich in 4K schauen möchte oder mehrere Benutzer gleichzeitig gucken wollen, brauche ich teurere Varianten. Die muss ich dann zusätzlich dazu buchen. Ob sich das dann am Ende so rechnet?
Kann ich die Uprades auf 4K noch eigenständig dazubuchen?