HomePod mini 2 als Mac-Lautsprecher: So klappt die Einrichtung

Mit dem HomePod mini 2 hat Apple die Möglichkeit eingeführt, seine smarten Lautsprecher dauerhaft als Audioausgabe für den Mac zu verwenden. Die neue Verbindung soll schneller reagieren und auch nach einem Neustart erhalten bleiben. In der Praxis funktioniert das allerdings nicht bei allen Nutzern zuverlässig. Wie Heise berichtet, häufen sich Beschwerden über Verbindungsabbrüche, Tonaussetzer und fehlende Einstellungen. Teilweise lassen sich die Lautsprecher lediglich wie bisher über AirPlay verwenden.

Der HomePod mini 2 ist deutlich teurer als sein Vorgänger.

Dauerhafte Verbindung funktioniert nicht immer

Die neue Funktion steht dem HomePod mini 2 und dem großen HomePod der zweiten Generation zur Verfügung. Vorausgesetzt werden mindestens macOS 27.2 und HomePod-Software 27.2 sowie ein Mac mit WLAN 6E oder neuer. Auch zwei HomePods können als Stereopaar verwendet werden. Der ursprüngliche HomePod mini unterstützt die dauerhafte Verbindung dagegen nicht.

Anders als bei der bisherigen AirPlay-Wiedergabe soll die Verbindung zwischen Mac und HomePod bestehen bleiben. Dadurch verringert sich die Verzögerung bei Videos, Spielen und Videotelefonaten. Allerdings berichten Nutzer, dass ihre Macs nach dem Ruhezustand oder einem Neustart wieder auf die integrierten Lautsprecher wechseln. Auch Siri-Anfragen auf dem HomePod können offenbar zu Verbindungsproblemen führen.

Ähnliche Schwierigkeiten traten bei einem Praxistest von The Verge auf. Dort ließ sich die neue Betriebsart trotz kompatibler Hardware nicht aktivieren.

Einrichtung ohne zusätzliche Einstellungen

Dass die Funktion grundsätzlich wie vorgesehen arbeiten kann, zeigt dagegen unser Test. Die Einrichtung erfolgt über die Systemeinstellungen des Macs unter „Ton“ und „Ausgabe“. Dort wird der HomePod oder ein zuvor eingerichtetes Stereopaar ausgewählt. Einen gesonderten Schalter für die dauerhafte Verbindung gibt es nicht.

Ob der HomePod tatsächlich als Standardausgabegerät erkannt wurde, lässt sich im Systembericht kontrollieren. Unter „Audio“ und „AirPlay“ sollte der Eintrag „Standardausgabegerät: Ja“ erscheinen.

Im Systembericht lässt sich die Einstellung nachprüfen.

Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche Geräusche über den HomePod wiedergegeben werden. Im Test verbleiben die Systemtöne auf dem Mac Studio. Diese Einschränkung hatten wir bereits in unserem ausführlichen Test des HomePod mini 2 festgestellt. Nach einem zwischenzeitlichen Wechsel zu AirPods kann zudem eine erneute Auswahl des HomePods erforderlich sein.

WLAN könnte eine Rolle spielen

Eine mögliche Ursache für die Verbindungsprobleme könnte das verwendete WLAN sein. Ein Nutzer berichtet, dass die dauerhafte Verbindung in einem Netzwerk mit aktivem 6-GHz-Band scheiterte. Nachdem er die HomePods mit einem ausschließlich auf 5 GHz arbeitenden WLAN verbunden hatte, funktionierte die Audioausgabe nach seinen Angaben wieder zuverlässig.

Der neue HomePod mini 2 ist auch in Grün verfügbar.

Ob dieser Ansatz auch bei anderen betroffenen Macs hilft, ist bislang nicht geklärt. Eine generelle Abschaltung des 6-GHz-Bandes dürfte zudem keine empfehlenswerte Dauerlösung sein, da dadurch dessen Vorteile für andere Geräte verloren gehen.

Damit bleibt die Mac-Anbindung eine interessante, aber offenbar noch nicht vollständig ausgereifte Neuerung. Wer den HomePod mini 2 ohnehin als Smart-Home-Zentrale oder Musiklautsprecher verwendet, erhält eine zusätzliche Einsatzmöglichkeit. Für den ausschließlichen Betrieb am Mac ist vor einer Neuanschaffung dagegen etwas Zurückhaltung angebracht. Apple verlangt 169 Euro pro Lautsprecher und damit 338 Euro für ein Stereopaar.