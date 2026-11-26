Die Dezember-Version von Home Assistant geht in die Testphase. Mit der Beta von Home Assistant 2026.12 überarbeiten die Entwickler unter anderem die Bedienung von Rollläden und Kameras. Die reguläre Veröffentlichung ist für den 2. Dezember vorgesehen.

Ein besserer Kamera-Player kommt ebenfalls mit dem Update.

Nach dem November-Update mit Marketplace und Matter-Kameras stehen damit erneut Verbesserungen der Oberfläche an. Dazu kommt ein neuer Name für den optionalen Cloud-Dienst von Nabu Casa.

Rollläden direkt im Bild bedienen

Der neue Rollladen-Dialog zeigt eine zum Gerät passende Grafik, die zugleich als Bedienelement dient. Unterstützt das Gerät eine Positionssteuerung, lässt sich die gewünschte Öffnung durch Antippen oder Ziehen einstellen. Hinzu kommen beschriftete Tasten zum Öffnen, Stoppen und Schließen, Favoritenpositionen sowie ein Umschalter für die Lamellenneigung bei geeigneten Jalousien.

Auch die Kamera-Detailansicht erhält eigene Bedienelemente. Der neue Player vereinheitlicht die Oberfläche in Browsern und Companion-Apps. Er bringt Zoom samt verschiebbarem Bildausschnitt, Vollbild und Bild-in-Bild mit. Während der geöffneten Liveansicht kann der Bildschirm wach bleiben. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt vom Browser und vom verwendeten Player ab.

Die Rolladen-Steuerung gibt mehr Spielraum.

Cloud heißt Link, Kameras bekommen HomeKit-Aufnahmen

Mit dem Update wird Home Assistant Cloud in Home Assistant Link umbenannt. Der Dienst verbindet die lokale Installation weiterhin mit optionalen Online-Funktionen wie Fernzugriff und Sprachassistenten. Bestehende Abonnements laufen unter dem neuen Namen weiter, Nutzer müssen nichts umstellen.

Auch das Energie-Board wird mit dem Update besser.

Für Apple-Home-Nutzer kommt zudem HomeKit Secure Video über die HomeKit-Bridge hinzu. Dafür muss die Kamera als einzelnes HomeKit-Zubehör eingerichtet und mit einem Bewegungssensor verknüpft sein. Benötigt werden außerdem eine Apple-Steuerzentrale und iCloud+. Die Aufnahmefunktion wird je Kamera aktiviert. Die Entwickler empfehlen native H.264-Streams, um aufwendige Video-Konvertierungen zu vermeiden. Noch fehlt ein Vorpuffer, sodass die ersten Sekunden einer Bewegung in der Aufnahme fehlen.

Bis zur finalen Freigabe können sich Details ändern. Die Entwickler behalten sich ausdrücklich vor, einzelne Funktionen noch aus dem Update zu entfernen.