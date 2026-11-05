Home Assistant 2026.11: Marketplace und Matter-Kameras sind da

Mit Home Assistant 2026.11 steht ein umfangreiches Update für die freie Smart-Home-Zentrale bereit. Der bisherige Community-Store HACS wird direkt integriert, Matter-Kameras erhalten Unterstützung und Automationen werden flexibler. Damit setzt das Projekt den zuletzt eingeschlagenen Kurs zu einer einfacheren Bedienung fort.

HACS wird zum eingebauten Marketplace

Der neue Marketplace ist direkt in den Einstellungen verfügbar. Darüber lassen sich zusätzliche Geräteanbindungen, Dashboard-Karten, Themes und Vorlagen installieren. Die Inhalte bleiben kostenlos, für den regulären Katalog ist kein GitHub-Konto erforderlich. Auch Container-Installationen werden unterstützt.

Wer HACS bereits verwendet, muss den Umzug nicht selbst vornehmen: Bestehende Installationen werden automatisch übernommen. Wichtig bleibt allerdings: Die Erweiterungen stammen aus der Community und werden vom Home-Assistant-Team weder geprüft noch offiziell unterstützt. Der eingebaute Katalog ist kein Gütesiegel für die angebotenen Projekte.

Matter-Kameras und Gegensprechen

Die Matter-Integration unterstützt jetzt Kameras nach Matter 1.5. Livebilder und Schnappschüsse stehen direkt in Home Assistant bereit, Videos werden per WebRTC zwischen Kamera und Browser übertragen. Voraussetzung ist ein Matter-Server, der die neuen Kamerafunktionen unterstützt.

Hinzu kommt Gegensprechen als Vorschaufunktion unter „Einstellungen → System → Labs“. Es funktioniert zunächst mit geeigneten Matter- und Reolink-Kameras. Dafür muss Home Assistant über HTTPS geöffnet werden; bei Reolink ist zusätzlich das Übertragungsprotokoll RTSP erforderlich.

Weniger Handarbeit im Smart Home

Bei Automationen lassen sich nun einzelne Geräte oder Räume ausdrücklich ausschließen. Du kannst beispielsweise alle Lampen im Erdgeschoss ausschalten, die Küche aber ausnehmen. Auch später ergänzte Küchenlampen bleiben dann automatisch unberührt.

Neue automatische Dashboard-Abschnitte ergänzen passende Geräte selbstständig. Unter Home Assistant OS lassen sich außerdem bereits formatierte USB-Datenträger oder zusätzliche interne Laufwerke als Speicher für Backups und Medien einbinden.

Vor dem Update lohnt ein Blick auf die überarbeitete Benennung von Geräten und Funktionen: Manche Anzeigenamen verändern sich, bestehende Entitäts-IDs bleiben dagegen erhalten. Ein aktuelles Backup und die Prüfung der dokumentierten inkompatiblen Änderungen sind dennoch ratsam.

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