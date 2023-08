HiRise Pro für iMac: Neuer Schreibtisch-Ständer erhältlich

Der auf hochwertige Mac-Accessoires, Schutzhüllen und Schreibtisch-Zubehör spezialisierte Zubehör-Anbieter Twelve South hat eine neue Ausgabe des HiRise Pro für iMac vorgestellt, der nun in den zwei Farbvarianten Silber und Gunmetal erhältlich ist.

Der HiRise Pro für iMac ist eine Basis für Apples All-in-One-Mac, die sich auf Wunsch auch in Kombination mit den neuen Apple Studio Displays und kompatiblen Monitoren einsetzen lässt. Die Basis erhöht iMac oder Monitore und biete zusätzlichen Stauraum für Peripheriegeräte an.

Sechs unterschiedliche Höhenniveaus

Im Inneren des HiRise Pro für iMac stehen vier unterschiedliche Höhenniveaus zur Auswahl zur Verfügung, die bis zu 9 Zentimeter zusätzlicher Bodenfreiheit schaffen und den iMac so etwas nackenschonender auf dem Schreibtisch platzieren können.

Der erste Einschub des HiRise Pro für iMac kommt auf 23 mm, der zweite auf 45 mm, der dritte auf 67 mm und der vierte auf 90 mm. Der HiRise Pro für iMac selbst misst 11,5 cm x 25 cm x 25,4 cm und wiegt knapp drei Kilogramm.

Die Abdeckung auf der Gerätefront wird von kleinen Magneten am Ständer fixiert, die jederzeit den Zugriff auf den Ablagebereich im Inneren der Monitor-Erhöhung ermöglichen.

Sowohl Mac Studio als auch Mac mini lassen sich im Inneren des HiRise Pro für iMac unterbringen. Der Hersteller rät allerdings davon ab, den Mac Studio im HiRise Pro zu verstecken.

Auch für das MacBook erhältlich

Offiziell trägt der Schreibtisch-Ständer eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,99 US-Dollar. Hierzulande lassen sich die Modelle zum 1-zu-1-Wechselkurs für 149,99 Euro bestellen.

Der HiRise Pro ist auch in einer Ausgabe für das MacBook Pro verfügbar und kann ein offizielles MagSafe-Ladegerät in seiner Basis aufnehmen, um so auch iPhone mit Strom zu versorgen. Twelve South bietet den HiRise Pro für MacBooks für um die 115 Euro in Deutschland an.