Der kostenlose Menüleistenhelfer Hidden Bar meldet sich nach mehrjähriger Entwicklungspause zurück. Die beliebte Freeware-Anwendung wurde umfassend überarbeitet und unterstützt jetzt auch macOS 27 Golden Gate. Version 1.13 bringt zudem mehrere Funktionen mit, die bislang eher umfangreicheren Menüleistenmanagern vorbehalten waren.

Hidden Bar meldet sich zurück

Hidden Bar gehört zu den älteren Vertretern dieser Programmkategorie. Die seit 2019 als Open Source entwickelte Anwendung haben wir bereits mehrfach vorgestellt. Ihr Prinzip ist einfach: Weniger wichtige Programmsymbole verschwinden aus der Menüleiste und lassen sich bei Bedarf wieder einblenden. Gerade auf MacBooks mit begrenztem Platz neben der Displayaussparung schafft dies zusätzlichen Überblick.

Neue Gesten und Suche für versteckte Symbole

Mit Version 1.13 erweitert Hidden Bar die Bedienmöglichkeiten deutlich. Verborgene Symbole lassen sich nun durch Scrollen, einen Klick auf einen freien Bereich der Menüleiste oder eine Schüttelbewegung des Mauszeigers wieder anzeigen. Wer viele Programme im Hintergrund betreibt, kann deren Symbole außerdem anhand des Namens oder der Bundle-ID durchsuchen.

Hidden Bar unterteilt die Menüleiste in zwei bereiche

Neu ist auch eine Abfrage für Anwendungen, die erstmals ein Symbol in der Menüleiste platzieren. Nutzer können dadurch festlegen, wie Hidden Bar mit neuen Einträgen umgehen soll, statt diese später wieder manuell sortieren zu müssen.

Ein zusätzlicher Präsentationsmodus richtet sich an Anwender, die ihren Bildschirm regelmäßig teilen. Er blendet die Symbole von Drittanbieterprogrammen aus und lässt die systemeigenen macOS-Einträge sichtbar. So tauchen bei einer Bildschirmfreigabe keine unnötigen Programmsymbole in der Menüleiste auf.

App-Store-Version unter macOS 27 eingeschränkt

Eine Besonderheit betrifft den Vertriebsweg. Die im Mac App Store erhältliche Version 1.11.2 kann unter macOS 27 aufgrund der Sandbox-Beschränkungen keine Menüleistensymbole mehr verstecken. Stattdessen informiert die Anwendung beim Start über die Einschränkung und verweist auf die außerhalb des Stores angebotene Fassung. Unter macOS 26 und älteren Versionen funktioniert die App-Store-Ausgabe weiterhin.

Hidden Bar in Aktion

Die neue Version 1.13 steht über das offizielle GitHub-Projekt bereit. Sie ist von den Entwicklern signiert und durch Apple notarisiert. Unterstützt werden Intel-Macs und Geräte mit Apple-Prozessor ab macOS 13 Ventura.

An Alternativen mangelt es weiterhin nicht. Mit Thaw 2.0 steht inzwischen ein ebenfalls kostenloser Menüleistenmanager mit Profilen und Automatisierungen zur Verfügung. Zudem hat Apple mit macOS 27 eine eigene Funktion zum Anzeigen verdeckter Symbole eingeführt. Hidden Bar bleibt dagegen dem unkomplizierten Ausblenden und schnellen Wiederfinden einzelner Einträge verpflichtet.