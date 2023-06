Haufenweise Ankündigungen und Trailer: Ubisoft Forward 2023

Nachdem die E3 als ehemals wichtigste Computerspielmesse zuletzt 2021 nur Online stattfand und auch dieses Jahr kein Comeback feiern konnte, folgt auch die Gamingbranche weiter dem Trend Produktankündigungen und Neuvorstellungen auf eigenen Hausmessen und Events abzuhalten.

Darunter auch Ubisoft, die mit ihrem Forward 2023 Event einen knapp zweistündigen Ausblick auf ihr kommendes Spiele-Lineup gegeben hat. Und neben etlichen Titeln für Windows und Konsolen, darunter auch das mit Spannung erwartete Star Wars: Outlaws, fanden ebenso zwei Mobiltitel und eine Animeserie während der Präsentation Erwähnung.

Star Wars, Avatar, Assassin’s Creed und mehr

Der Hauptfokus der Präsentation lag natürlich auf Ubisofts weitreichendem Portfolio an Titeln für Windows und Konsolen. Ein Segment, dass Apple trotz jüngster Zusammenarbeit mit z.B. Kojima Productions (Death Stranding) weiterhin eher halbherzig pflegt. Auch künftig machen die hohen Preise der grafisch leistungsstärkeren Macs diese als reine Spieleplattform wenig attraktiv. Oder zumindest scheinen die großen Publisher noch keine hinreichend große Zielgruppe bei den Mac Gamern zu sehen. Doch obgleich für die Liste der folgenden Titel bisher keine macOS Umsetzungen angekündigt wurden, wollen wir euch zumindest die zugehörigen Trailer und Teaser zur besseren Übersicht kurz verlinken:

Star Wars: Outlaws Trailer sowie Gameplay Video

Avatar: Frontiers of Pandora Trailer

XDefiant Closed-Beta Impressionen

Prince of Persia: The Lost Crown Trailer und Gameplay Video

The Crew: Motorfest Gameplay Video

Assassin’s Creed Mirage Trailer und Gameplay Video

Assassin’s Creed Nexus VR Teaser

Just Dance 2024 für die Nintendo Switch

The Division: Resurgence

Neben den PC Titeln wurde auch ein neuer Trailer von dem Mobilableger The Division: Resurgence gezeigt. Die iOS Umsetzung erinnert deutlich an den ersten Teil des Third-Person-Shooters und bringt neben einer neuen Hauptstory auch die altbekannte New Yorker Darkzone mit. Dem PVEVP Gebiet, wo nicht nur besonders hochwertiges Loot auf euch wartet, sondern ihr euch auch im Kampf gegen andere Spielerteams behaupten müsst.

Auch in Resurgence könnt ihr mit bis zu drei Freunden (oder Fremden) ein Squad bilden und huscht in den Kämpfen von Deckung zu Deckung um eure Gegner mit gezielten Salven auszuschalten. Das etwas statische Kampfsystem mutet damit zwar nicht mehr ganz zeitgemäß an. Mit der für Shooter tendenziell etwas sperrigeren Touchsteuerung funktioniert diese Mechanik jedoch ausgesprochen gut. Obgleich der Titel auch mit Controller, sowie Maus und Tastatur gespielt werden kann.

Wer sich vorab auf der zugehörigen The Division Website registriert soll zum Start in diesem Herbst eine kleine Belohnung in Form eines NYC Feuerwehr- und eines goldenen Waffenskins erhalten. Neues Material zum kompetitiver angelegten Rainbow Six Mobile wurde hingegen leider nicht gezeigt.

Assassin’s Creed: Codename Jade

Dafür hat zumindest der neue Mobilableger des Assassin’s Creed Franchise ebenso einen frischen Trailer spendiert bekommen, der mit Gameplayszenen einen Ausblick auf die für einen Mobiltitel durchaus sehr ansehnliche Grafik zeigt. Abseits davon geizt Ubisoft jedoch weiterhin mit Informationen. Zumindest wissen wir schon einmal, dass euch der als „Codename Jade“ geführte Titel in das alte China der ersten Dynastie entführen wird. Weiterhin versichert Ubisoft, dass es sich nicht nur um einen billigen Mobilabklatsch handeln wird, sondern Codename Jade ein vollwertiges Creed mit großer, frei erkundbarer Open World werden soll.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

The Witcher, Cyberpunk, Castlevania und demnächst auch Assassin’s Creed. Viele moderne Spiele sind nicht nur filmreif inszeniert, sondern bieten auch genug Futter für dicke Drehbücher und wecken bereits seit einer Weile das Interesse der großen Streaminganbieter. So auch die Standalone Erweiterung Blood Dragon für den Ego-Shooter Far Cry 3, in dessen Stile mit Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (den etwas sperrigen Titel haben wir uns nicht selber ausgedacht) im Herbst eine brandneue Animeserie auf Netflix erscheinen soll.

Wie das ursprüngliche Blood Dragon spielt Captain Laserhawk in einer dystopischen Parallelwelt und brennt ein Feuerwerk an Retro- und Popkulturanspielungen an die Sci-Fi Visionen der Achtziger und Neunziger ab. Der Anime spielt jedoch 15 Jahre vor den Geschehnissen in Blood Dragon und wird auch nicht mit Anspielungen auf Ubisofts restlichen Spielekatalog geizen und diesen in überzeichneter Form ausgiebig verballhornen. Sci-Fi-Junkies, Cyberpunks und generell Fans abgedrehter Animes werden dabei hoffentlich voll auf ihre Kosten kommen.



Das gesamte Ubisoft Forward 2023 Event