Sieht Apple Siri nur noch als Übergangslösung und arbeitet im Hintergrund bereits an einer komplett neuen Sprachassistenz, die endlich all das bieten soll, was uns mit Siri seit Jahren versprochen wird, bislang aber oft nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert?

Die Journalisten Joanna Stern und Mark Gurman spielen diese Idee in einem gemeinsamen Podcast durch. Die Vorstellung klingt ebenso abwegig wie interessant. Für viele Apple-Kunden ist Siri inzwischen zum Synonym für „funktioniert sowieso nicht“ geworden. Mit einem leistungsfähigen und tatsächlich intelligenten Sprachassistenten könnte Apple den Rückstand auf seine Wettbewerber deutlich verringern.

Siri AI enttäuscht offenbar ebenfalls

Die neuesten, unter der Bezeichnung „Siri AI“ beworbenen Funktionen stehen hierzulande zwar noch nicht zur Verfügung. Den bisherigen Erfahrungsberichten zufolge verpassen wir allerdings wenig bis gar nichts. Selbst die von Apple als bahnbrechend angekündigten und mit großer Verspätung eingeführten Funktionen, etwa die Einbeziehung persönlicher Informationen oder die Verarbeitung des aktuellen Bildschirminhalts, erweisen sich in der Praxis als mangelhaft.

Gurman führt als Beispiel eine per iMessage getroffene Verabredung mit einem Bekannten an. Obwohl der geöffnete Chatverlauf alle relevanten Informationen zu den Teilnehmern sowie zu Ort und Uhrzeit enthielt, fragte Siri beim Versuch, einen entsprechenden Kalendereintrag zu erstellen, sämtliche Angaben erneut ab. Die bereits vorhandenen Informationen ignorierte Siri vollständig. Die Enttäuschung über die Qualität von Siri AI dürfte dazu beitragen, dass Nutzer zunehmend auf Alternativen wie ChatGPT setzen, anstatt ihre Zeit mit der Apple-Assistentin zu vergeuden.

Altbekannte Probleme bleiben bestehen

Auch die Probleme mit der Diktierfunktion, die wir hierzulande bislang häufig auf eine mangelhafte Lokalisierung zurückgeführt haben, scheinen durchaus auch in Apples Heimatland aufzutreten. Die Spracherkennung bricht unvermittelt ab und bereits erfasste Inhalte werden im Nachhinein teilweise unsinnig verändert.

So recht glauben wollen wir an die Idee eines von Apple heimlich entwickelten Siri-Nachfolgers zwar nicht. Apple dürfte allerdings kaum verborgen bleiben, dass vieles von dem, was uns über die vergangenen Jahre hinweg als Fortschritt in Sachen Siri und KI versprochen wurde, bislang nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist. Ein echter Neuanfang könnte hier womöglich mehr bewirken als der nächste Versuch, Siri mit zusätzlichen Funktionen auf die Sprünge zu helfen.