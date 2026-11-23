Spekulationen über einen Neuanfang
Hat Apple Siri bereits aufgegeben?
Sieht Apple Siri nur noch als Übergangslösung und arbeitet im Hintergrund bereits an einer komplett neuen Sprachassistenz, die endlich all das bieten soll, was uns mit Siri seit Jahren versprochen wird, bislang aber oft nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert?
Die Journalisten Joanna Stern und Mark Gurman spielen diese Idee in einem gemeinsamen Podcast durch. Die Vorstellung klingt ebenso abwegig wie interessant. Für viele Apple-Kunden ist Siri inzwischen zum Synonym für „funktioniert sowieso nicht“ geworden. Mit einem leistungsfähigen und tatsächlich intelligenten Sprachassistenten könnte Apple den Rückstand auf seine Wettbewerber deutlich verringern.
Siri AI enttäuscht offenbar ebenfalls
Die neuesten, unter der Bezeichnung „Siri AI“ beworbenen Funktionen stehen hierzulande zwar noch nicht zur Verfügung. Den bisherigen Erfahrungsberichten zufolge verpassen wir allerdings wenig bis gar nichts. Selbst die von Apple als bahnbrechend angekündigten und mit großer Verspätung eingeführten Funktionen, etwa die Einbeziehung persönlicher Informationen oder die Verarbeitung des aktuellen Bildschirminhalts, erweisen sich in der Praxis als mangelhaft.
Gurman führt als Beispiel eine per iMessage getroffene Verabredung mit einem Bekannten an. Obwohl der geöffnete Chatverlauf alle relevanten Informationen zu den Teilnehmern sowie zu Ort und Uhrzeit enthielt, fragte Siri beim Versuch, einen entsprechenden Kalendereintrag zu erstellen, sämtliche Angaben erneut ab. Die bereits vorhandenen Informationen ignorierte Siri vollständig. Die Enttäuschung über die Qualität von Siri AI dürfte dazu beitragen, dass Nutzer zunehmend auf Alternativen wie ChatGPT setzen, anstatt ihre Zeit mit der Apple-Assistentin zu vergeuden.
Altbekannte Probleme bleiben bestehen
Auch die Probleme mit der Diktierfunktion, die wir hierzulande bislang häufig auf eine mangelhafte Lokalisierung zurückgeführt haben, scheinen durchaus auch in Apples Heimatland aufzutreten. Die Spracherkennung bricht unvermittelt ab und bereits erfasste Inhalte werden im Nachhinein teilweise unsinnig verändert.
So recht glauben wollen wir an die Idee eines von Apple heimlich entwickelten Siri-Nachfolgers zwar nicht. Apple dürfte allerdings kaum verborgen bleiben, dass vieles von dem, was uns über die vergangenen Jahre hinweg als Fortschritt in Sachen Siri und KI versprochen wurde, bislang nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist. Ein echter Neuanfang könnte hier womöglich mehr bewirken als der nächste Versuch, Siri mit zusätzlichen Funktionen auf die Sprünge zu helfen.
Gibt doch genug Auswahl die man auf den iPhone installieren kann. Von Chat GPT bis Claude.
Ich kann mittlerweile mit Chat GPT so fantastisch über CarPlay während der Fahrt chatten, dass es für mich hin und wieder Podcasts ersetzt. Wie soll da Apple jemals dran kommen? Der Zug ist abgefahren.
… korrekt! Das mache ich auch! Das funktioniert richtig gut. Natürlich muss er/sie/es auch mal nachdenken & recherchieren. Oft überbrückt sie das mit geschickter Gesprächsführung und Floskeln.
Was fragt ihr da während der Fahrt so ab? Ernst gemeinte Frage.
Ist dann ebend halt nur die Frage ob man das alles wirklich braucht. Klar es ist zwar schön wenn man es hat, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, braucht man das alles wirklich so unbedingt wichtig? Meine persönliche Meinung nein. K. Die Diktierfunktion könnte auf jeden Fall besser sein, wobei ich sagen muss. Das funktioniert eigentlich bei mir soweit. Was die Qualität von Informationen betrifft, wenn man Siri oder Alexa irgendwas fragt, da ist ja kaum noch unterschied. Bei Alexa kommt ja fast nichts mehr vernünftiges mal raus. Das war mal besser. Ich denke mir Apple hat sich unbeabsichtigt ein Bein gestellt, weil sie so viel wie möglich von den gesamten KI Kram offline abhandeln wollen. Die anderen Firmen haben einfach Rechenzentren hochgezogen und haben gesagt alles online. Die Daten gehen einfach auf große Rechenzentren und werden dort verarbeitet. Das Endergebnis wird an den Kunden zurückgeschickt, und das war’s. Davon so viel wie möglich in kleine Gerätschaften zu verbauen, und das noch so weit ist, wie es überhaupt nur geht Energieeffizient, ist da natürlich was anderes. Ich denke das ist der große Stolperstein von Apple. Andererseits warte ich lieber vielleicht noch ein bisschen länger auf eine Apple KI, und ich weiß, dass so viel wie möglich davon offline auf meinen eigenen Geräten passiert, und der Datenschutz soweit wie es geht, gewahrt bleibt. Ja ich weiß, das kann man jetzt wieder hin drehen wie man will, Verschwörungstheorien, dass doch sowieso die Daten wieder verkauft werden, aber das bleibt dann auch erst mal abzuwarten. Bis jetzt habe ich noch keinen größeren Daten Skandal bei Apple gesehen. Gut die Aufnahmen, die kontrolliert wurden von Siri, da war mal was, aber das ist ja mittlerweile auch wieder weg. Andererseits hat das Amazon auch nicht anders gehandhabt. Da kann man jetzt wirklich sich drum streiten, wer besser oder schlechter mit solchen Dateien umgegangen ist. Andererseits wollen und müssen solche KIS natürlich trainiert werden. Das Ganze ist wie jede neue Technologie ein zweistelliges Schwert, und das ist die Frage, wie man damit letztendlich umgeht, und ob man wirklich ohne nachzudenken, auf jeden hype aufspringen muss.
Die Probleme mit der Diktierfunktion habe ich auch immer wieder. Unverständlich! Läuft doch lokal auf dem iPhone. Ansonsten wird entweder Apple ein KI Betriebssystem liefern oder es macht die Konkurrenz. Und zwar 2027.
Ich habe gestern aus den USA einen HomeView erhalten. Nicht mal auf englisch versteht sie, das sie das licht ausschalten soll :D
Ich habe Siri schon längst abgeschrieben und habe keine Erwartungen diesbezüglich an Apple mehr. Apple KI Funktionen sind auch kein Kaufargument für mich um ein Apple Produkt zu kaufen. Apple hat es vergeigt.