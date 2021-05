HacKit für Hacker News: Native Mac-App als eleganter Lese-Client

Die Webseite Hacker News dürfte bei vielen unserer Leser einen festen Platz in den Lesezeichen haben. Unter Programmierern, Entwicklern, Start-Up-Interessierten und Selbstständigen beliebt, handelt es sich bei Hacker News um einen sozialen Schlagzeilen-Aggregator, auf dem Nutzer interessante Web-Artikel verlinken, die anschließend von der Community bewertet und so auf der nach Relevanz sortierten Startseite platziert werden (oder auch nicht).

Inhalte für die intellektuelle Neugierde

Das Portal des Start-Up-Gründerzentrums Y Combinator erinnert entfernt an die populäre Community-Webseite reddit.com konzentriert sich inhaltlich jedoch auf einen Mix aus wissenschaftlichen Themen, Neuigkeiten aus IT-Security und Software-Entwicklung, News aus der Start-up-Szene, Entwicklungen in Sachem Web-Kultur und – auf Hacker News immer gerne gesehen – auf die kritische Auseinandersetzung mit Apple. Erlaubt ist grundsätzlich alles, was die intellektuelle Neugierde der Besucher und Besucherinnen befriedigt.

Aufrufen lässt sich das englischsprachige Portal Hacker News ganz regulär über einen Webbrowser, unter iOS werden jedoch auch mehrere native Applikationen angeboten, um die neuesten Hacker News-Schlagzeilen auch unterwegs ganz bequem lesen zu können. Unser Favorit auf dem iPhone nennt sich MiniHack, wurde inzwischen aber leider eingestellt.

Native Mac-App für macOS Big Sur

Für Mac-Nutzer gibt es mit HacKit für Hacker News mittlerweile ebenfalls eine native, sehenswerte Desktop-Anwendung die für den Einsatz unter macOS Big Sur optimiert wurde und entsprechend auch macOS 11.0 zur Installation voraussetzt.

Der seit Anfang des Jahres entwickelte Download ist nur 2 Megabyte klein, bringt dafür aber fast alles mit, was man sich von einem nativen Client wünschen könnte. HacKit für Hacker News besitzt einen Nachtmodus, unterstützt Apples Touch Bar, versorgt euch mit einer konfigurierbaren Seitenleiste und lässt die Konfiguration der Schriftgröße zu. Wer ohnehin häufiger auf Hacker News unterwegs ist probiert die App einfach mal aus.