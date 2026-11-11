GTA VI vor dem Start: Preload, Cloud-Gaming und Konsolen-Details

Der Start von Grand Theft Auto VI rückt näher. Am 19. November erscheint das neue Open-World-Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bereits jetzt können Käufer den Titel herunterladen. Gleichzeitig hat Rockstar Games weitere Details zur technischen Umsetzung veröffentlicht. Demnach peilt das Studio auf allen Konsolen 30 Bilder pro Sekunde an. Die PlayStation 5 Pro erhält allerdings einige grafische Verbesserungen.

GTA VI: Vorab-Download läuft bereits

PS5 Pro: Bessere Grafik, aber keine bestätigten 40 FPS

Auf der PS5 Pro profitiert GTA VI von einer höheren Bildqualität durch Apples Konkurrenten Sony: Die hauseigene Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) soll für eine schärfere Darstellung sorgen. Hinzu kommen Raytracing-Schatten, die laut Rockstar ausschließlich auf der leistungsstärkeren Konsole verfügbar sind.

Für Spekulationen sorgen zudem ausgelesene Informationen aus dem PlayStation-Backend. Dort finden sich Hinweise auf einen Modus mit 120-Hz-Unterstützung. Theoretisch wäre damit eine Darstellung mit 40 Bildern pro Sekunde möglich. Eine entsprechende Option hat Rockstar bislang jedoch nicht bestätigt. Offiziell bleibt es beim Ziel von 30 FPS – auch auf der PS5 Pro.

Vorab-Download läuft bereits

Seit dem 10. November steht der Vorab-Download für die PS5 bereit. Auch auf den Xbox-Konsolen kann GTA VI bereits heruntergeladen werden. Wie zuvor berichtet, müssen Spieler je nach Version mit einem Speicherbedarf von bis zu rund 212 GB rechnen. Spielbar wird der Titel erst zum offiziellen Verkaufsstart am 19. November.

GTA VI auch auf der Xbox One spielbar

Eine Besonderheit gibt es bei Microsoft: Obwohl GTA VI nicht als native Version für die ältere Xbox One erscheint, lässt sich das Spiel dort über Xbox Cloud Gaming streamen. Die Übertragung orientiert sich dabei an den Grafikeinstellungen der Xbox Series S. Voraussetzung sind ein entsprechender Streamingzugang und der separate Kauf des Spiels.

Andere Geräte bleiben bei dieser Cloud-Version außen vor. Auf PCs, Smartphones und Smart-TVs lässt sich GTA VI zunächst nicht über Xbox Cloud Gaming starten. Das Streaming-Angebot ist damit kein allgemeiner Ersatz für eine native PC-Version.

GTA VI für PS5 und Xbox vorbestellen

Wer GTA VI noch vorbestellen möchte, findet bei Amazon sowohl die Version für PlayStation 5 als auch die Ausgabe für Xbox Series X|S. Beide Angebote werden als „Code in der Box“ verkauft. Eine klassische Spiel-Disc ist somit nicht enthalten. Der Titel ist ab 18 Jahren freigegeben.