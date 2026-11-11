PS5 Pro mit Grafikvorteilen
GTA VI vor dem Start: Preload, Cloud-Gaming und Konsolen-Details
Der Start von Grand Theft Auto VI rückt näher. Am 19. November erscheint das neue Open-World-Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bereits jetzt können Käufer den Titel herunterladen. Gleichzeitig hat Rockstar Games weitere Details zur technischen Umsetzung veröffentlicht. Demnach peilt das Studio auf allen Konsolen 30 Bilder pro Sekunde an. Die PlayStation 5 Pro erhält allerdings einige grafische Verbesserungen.
GTA VI: Vorab-Download läuft bereits
PS5 Pro: Bessere Grafik, aber keine bestätigten 40 FPS
Auf der PS5 Pro profitiert GTA VI von einer höheren Bildqualität durch Apples Konkurrenten Sony: Die hauseigene Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) soll für eine schärfere Darstellung sorgen. Hinzu kommen Raytracing-Schatten, die laut Rockstar ausschließlich auf der leistungsstärkeren Konsole verfügbar sind.
Für Spekulationen sorgen zudem ausgelesene Informationen aus dem PlayStation-Backend. Dort finden sich Hinweise auf einen Modus mit 120-Hz-Unterstützung. Theoretisch wäre damit eine Darstellung mit 40 Bildern pro Sekunde möglich. Eine entsprechende Option hat Rockstar bislang jedoch nicht bestätigt. Offiziell bleibt es beim Ziel von 30 FPS – auch auf der PS5 Pro.
Vorab-Download läuft bereits
Seit dem 10. November steht der Vorab-Download für die PS5 bereit. Auch auf den Xbox-Konsolen kann GTA VI bereits heruntergeladen werden. Wie zuvor berichtet, müssen Spieler je nach Version mit einem Speicherbedarf von bis zu rund 212 GB rechnen. Spielbar wird der Titel erst zum offiziellen Verkaufsstart am 19. November.
GTA VI auch auf der Xbox One spielbar
Eine Besonderheit gibt es bei Microsoft: Obwohl GTA VI nicht als native Version für die ältere Xbox One erscheint, lässt sich das Spiel dort über Xbox Cloud Gaming streamen. Die Übertragung orientiert sich dabei an den Grafikeinstellungen der Xbox Series S. Voraussetzung sind ein entsprechender Streamingzugang und der separate Kauf des Spiels.
Andere Geräte bleiben bei dieser Cloud-Version außen vor. Auf PCs, Smartphones und Smart-TVs lässt sich GTA VI zunächst nicht über Xbox Cloud Gaming starten. Das Streaming-Angebot ist damit kein allgemeiner Ersatz für eine native PC-Version.
GTA VI für PS5 und Xbox vorbestellen
Wer GTA VI noch vorbestellen möchte, findet bei Amazon sowohl die Version für PlayStation 5 als auch die Ausgabe für Xbox Series X|S. Beide Angebote werden als „Code in der Box“ verkauft. Eine klassische Spiel-Disc ist somit nicht enthalten. Der Titel ist ab 18 Jahren freigegeben.
Natürlich gestern direkt geladen! :)
Beide Links führen zu Artikeln, die nicht verfügbar sind!
So verdient man Nix mit Affiliate-Programmen ;-)
Und schwups alle Kommentare gelöscht ???
30FPS ..
Da warte ich gerne auf den PC Release
Das macht keinen Spaß
LOL :D
Apples Konkurrenten? Ich glaube es sollte Microsofts Konkurrenten heißen.
Denk ich auch ;-)
Das wird am 19. November einfach nur krass.
Es wird einschlagen wie ein Bombe.
Viele Bereiche werden personell unterbesetzt sein, die Krankheitsstatistiken werden gesprengt und es wird ein erhöhtes Urlaubsaufkommen für den Zeitraum ab dem 18.11. geben.
Ich habe es gestern direkt runtergeladen und bin hyped!
Wieso sollten sich Mitarbeitende dafür krank melden. Also ich mache so etwas nicht. Außerhalb der Arbeitszeit sollte man genug Zeit dafür haben. Sonst sollte man es lieber nicht spielen.
Weil nicht jeder so ist wie du? Es gibt genug Arbeitnehmer, die es deutlich entspannter sehen als du und sich per gelbem Schein eine sogenannte „Urlaubsverlängerung” gönnen.
Ich billige das keineswegs, sondern schreibe nur, was meiner Meinung nach eintreten wird. Wenn man sich ein paar Kommentare unter YouTube-Videos zu GTA 6 durchliest, wird schnell klar, wie einige ticken.
Er meint Gen Z
Es gibt in dem Kontext echt die skurrilsten Infos. Es gab bei der US Army Sonderurlaub von einer Woche für den GTA Release wenn man sich dafür für zwei weitere Jahre verpflichtet
Hab auch zwei Tage genommen.
Urlaub für ein schnödes Computerspiel? :-D
Man kann ja sogar offiziell Bildungsurlaub dafür nehmen. Schon krank…
Glaub ich nicht. Viel Hype um nix.
Dieser unnötige Hype.
Euch ist schon klar, dass Ihr auf das nächste GTA dann wieder +10 Jahre warten müsst?
Wenn ihr GTA 6 jeden Abend nur 1 Stunde spielt, und dass nur 3 mal die Woche, habt ihr das Spiel locker auf 100% durch, bevor GTA 7 näher als 5 Jahre ist.
So ist es :-)
Aber es geht doch gar nicht darum das Spiel
Durchzuspielen .
Es geht doch darum in der Welt einzutauchen und das kann ich selbst bei RDR2 noch immer auch wenn es durchgespielt ist