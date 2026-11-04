GTA VI: Preload ab 10. November und SSD-Rabatt für die PS5

Rockstar hat die Preload-Details zu „Grand Theft Auto VI“ bestätigt: Je nach Konsole werden bis zu 212 GB freier Speicher benötigt. Der Vorabdownload beginnt am 10. November. Über den zunächst nur inoffiziell bekannten Speicherbedarf hatten wir bereits berichtet.

PS5 und Xbox starten zu unterschiedlichen Zeiten

Auf der PS5 geht es am 10. November um 0 Uhr deutscher Zeit los. Für Xbox Series X|S nennt Rockstar dagegen weltweit 0 Uhr GMT, also 1 Uhr MEZ. Spielen kannst du ab dem 19. November. Die Code-in-Box-Ausgaben sollen ab dem 12. November im Handel erhältlich sein.

Zum Spielstart stellt Rockstar außerdem Cover-Artwork und eine Karte von Leonida kostenlos zum Ausdrucken bereit. Ein doppelseitiges Poster soll kurz danach für 0,99 Euro im Rockstar Store erscheinen oder einer anderen Bestellung kostenlos beiliegen.

Interne SSD: Lexar EQ790 mit Rabatt

Wenn Aufräumen nicht genügt, lässt sich die PS5 über ihren zusätzlichen M.2-Steckplatz erweitern. Die Lexar EQ790 mit 1 TB und Kühlkörper ist laut Hersteller mit PS5 und PS5 Pro kompatibel. Sie nutzt PCIe 4.0 und erreicht beim Lesen bis zu 7.000 MB/s. Auf einer passenden internen M.2-SSD lassen sich PS5-Spiele direkt installieren und starten.

Lexar bewirbt bis einschließlich 30. November einen Rabatt von fünf Prozent mit dem Amazon-Code LXDEGOGTA6. Ausgehend vom genannten Preis von 209,99 Euro ergibt sich für die 1-TB-Ausführung mit Kühlkörper ein Preis von 199,49 Euro.

Externe SSD: Spiele auslagern und Platz schaffen

Zum Auslagern vorhandener Spiele bietet sich beispielsweise die bereits vorgestellte Lexar SL500M mit 1 TB an. Die externe USB-SSD schafft Platz auf dem Konsolenspeicher, ohne dass du ausgelagerte Spiele später erneut herunterladen musst.

PS5-Spiele lassen sich nicht direkt vom USB-Laufwerk starten. Dafür müssen sie zurück auf den Konsolenspeicher oder die M.2-SSD kopiert werden. PS4-Spiele kannst du dagegen direkt extern spielen. Bei der ersten Einrichtung als Konsolenspeicher wird das USB-Laufwerk formatiert; sichere darauf vorhandene Daten vorher.

Für Xbox Series X|S erfolgt die Erweiterung zum direkten Spielen über spezielle Speichererweiterungskarten. Eine PS5-M.2-SSD ist dafür nicht geeignet.

Produkthinweis Lexar EQ790 SSD, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD, EQ790 with Heatsink 1TB | 7000 MB/s Lesen, für Intensive Workloads, PS... 209,99 EUR

Produkthinweis Lexar SL500M Externe SSD, 1 TB, mit magnetischem Set, SSD, tragbar, USB3.2 Gen2x2, Lesegeschwindigkeit bis zu 2000 MB/s... 189,99 EUR

Produkthinweis SANDISK Optimus GX C50 Speichererweiterungskarte für Xbox Serie X|S 512 GB (1 Monat Xbox Game Pass – 1 Monat Discord... 130,96 EUR 146,99 EUR