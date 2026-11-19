Nach langer Wartezeit ist Grand Theft Auto VI endlich erhältlich. Seit Mitternacht können Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X|S nach Vice City zurückkehren. Passend zum Verkaufsstart haben wir einige Zubehörprodukte zusammengestellt, mit denen sich das Spielerlebnis verbessern lässt. Dabei geht es um anpassbare Controller, guten Klang, zusätzlichen Speicherplatz und einen passenden Fernseher. Wie unser Blick auf die ersten Techniktests zeigt, profitiert insbesondere die PS5 Pro von zusätzlichen Grafikeffekten.

Controller für PlayStation 5 und Xbox

Rockstar nutzt auf der PlayStation 5 das haptische Feedback des DualSense-Controllers. Wer mehr Einstellungsmöglichkeiten möchte, kann zum DualSense Edge greifen. Sonys Premium-Controller bietet zusätzliche Rücktasten, anpassbare Trigger und austauschbare Stick-Module. Die Belegung lässt sich über verschiedene Profile verändern. Praktisch für Apple-Nutzer: Der DualSense Edge funktioniert auch mit iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Für GTA VI ist er allerdings kein Muss. Der günstigere Standard-DualSense unterstützt die wesentlichen Spielfunktionen ebenfalls.

Für die Xbox bietet sich der 8BitDo Ultimate 3E an. Der Controller verfügt über TMR-Analogsticks, zusätzliche Tasten, anpassbare Trigger und eine mitgelieferte Ladestation. Er verbindet sich per 2,4 GHz mit der Xbox und unterstützt über Bluetooth auch Apple-Geräte. Gerade die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten machen ihn zu einer Alternative zum regulären Xbox-Controller.

Mit dem Dualsense Edge lässt sich mehr aus der Steuerung herausholen.

Kabelloser Klang für Vice City

Rockstar hat für die PS5-Version eine verbesserte räumliche Audiowiedergabe angekündigt. Wer Verkehr, Dialoge und die Atmosphäre von Vice City ohne störende Umgebungsgeräusche erleben möchte, kann sich beispielsweise das SteelSeries Arctis Nova 3X Wireless ansehen. Das Headset funktioniert über seinen Funkadapter sowohl mit Xbox als auch mit PlayStation, PC und Nintendo Switch. Zusätzlich steht Bluetooth für die Verbindung mit dem iPhone zur Verfügung. Die Akkulaufzeit gibt SteelSeries mit bis zu 40 Stunden an.

Mehr Speicherplatz für GTA VI

Mit einem Speicherbedarf von bis zu 212 GB beansprucht GTA VI einen erheblichen Teil des Konsolenspeichers. Wer auf seiner PS5 zahlreiche Spiele installiert hat, kann deshalb über eine Erweiterung nachdenken. Die WD_BLACK SN850X mit 2 TB und Kühlkörper eignet sich für den internen M.2-Steckplatz der PlayStation 5 und PS5 Pro. Auf einer entsprechend geeigneten SSD lassen sich PS5-Spiele direkt installieren und starten.

Auf der Xbox Series X|S funktioniert diese Lösung nicht. Microsoft setzt für die Erweiterung des direkt nutzbaren Spielespeichers auf spezielle Speicherkarten. Gewöhnliche externe USB-Laufwerke dienen bei aktuellen Xbox-Spielen dagegen nur zum Auslagern.

OLED-Fernseher für eine bessere Darstellung

Die aufwendig gestaltete Spielwelt profitiert besonders von einem kontrastreichen Bildschirm. Eine interessante Option ist der LG OLED C6 mit 55 Zoll aus dem Modelljahr 2026. Der Fernseher kombiniert 4K-Auflösung mit OLED-Technik, HDMI 2.1 und variabler Bildwiederholrate. Neben der Konsole lässt sich natürlich auch ein Apple TV 4K anschließen.

Übrigens: GTA VI läuft nach den bisherigen Techniktests auf den PlayStation-Konsolen mit 30 Bildern pro Sekunde. Auch ein Fernseher mit 120 oder 165 Hz macht daraus keine 120 FPS. Die Vorteile eines solchen Displays kommen bei anderen Spielen durch die höhere Bildwiederholrate zum Tragen.

Wer lieber kleiner anfängt, findet mit der originalen DualSense-Ladestation eine günstigere Ergänzung. Darauf lassen sich zwei PlayStation-Controller gleichzeitig laden, ohne die USB-Anschlüsse der Konsole zu belegen.

Auch das Spiel selbst ist bei Amazon erhältlich: GTA VI für PlayStation 5 und GTA VI für Xbox Series X|S. Zu beachten ist, dass die Verkaufsversionen als „Code in der Box“ angeboten werden. Eine klassische Spiele-Disc liegt nicht bei.

Produkthinweis Playstation DualSense® Edge Wireless-Controller 192,99 EUR

Produkthinweis SteelSeries Arctis Nova 3X Wireless Gaming-Headset – App-Steuerung – 40 Std. Akku – Neodym-Magnet-Treiber... 83,58 EUR 109,99 EUR

Produkthinweis WD_BLACK SN850X NVMe SSD mit Heatsink 2 TB interne SSD (Gaming Speicher, PCIe Gen4-Technologie, Lesen 7.300 MB/s... 479,00 EUR

Produkthinweis LG OLED55C6ELB 4K OLED Evo AI TV, 55 Zoll, α11 Gen3 Prozessor, webOS 26, 120Hz, VRR bis zu 165Hz, Modelljahr... 1.079,00 EUR 1.222,00 EUR