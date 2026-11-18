Wenige Stunden vor dem Verkaufsstart sorgt Grand Theft Auto VI für einen bemerkenswerten Eintrag in den Bestenlisten. Das neue Open-World-Spiel von Rockstar Games erreicht bei Metacritic derzeit eine Durchschnittswertung von 99 von 100 Punkten. Damit steht GTA VI an der Spitze der am besten bewerteten Videospiele aller Zeiten. Gleichzeitig zeigt eine ausführliche Technikanalyse, wie sich das Spiel auf der PlayStation 5 und der leistungsstärkeren PS5 Pro schlägt.

Mit „Ocarina of Time“ auf Augenhöhe

Die außergewöhnliche Metacritic-Wertung basiert bereits auf mehr als 130 berücksichtigten Rezensionen der PS5-Version. Auch die Xbox-Fassung erreicht aktuell 99 Punkte, allerdings auf Grundlage einer deutlich kleineren Anzahl von Tests. Besonders häufig loben die Kritiker die detaillierte Spielwelt, die Inszenierung und den technischen Aufwand.

Mit der Wertung zieht GTA VI mit einem Klassiker gleich: „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ für das Nintendo 64 erreichte 1998 ebenfalls 99 Punkte. In der aktuellen Rangliste führt Rockstar Games dennoch vor dem Nintendo-Titel. Die Platzierung kann sich allerdings mit weiteren eingehenden Rezensionen noch verändern.

Zum Vergleich: GTA IV erreichte seinerzeit 98 Punkte, GTA V kam auf 97 Punkte. Der Nachfolger übertrifft damit vorerst auch die bisherigen Bestleistungen der eigenen Reihe.

PS5 Pro: Schärferes Bild und stabilere Bildrate

Neben den Wertungen ist inzwischen auch der ausführliche Techniktest von Digital Foundry erschienen. Die Spezialisten untersuchten unter anderem die Bildqualität, das Raytracing und die Bildrate auf beiden PlayStation-Konsolen.

Demnach berechnen sowohl die reguläre PS5 als auch die PS5 Pro das Spiel intern mit einer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln. Auf der Pro wird das Bild mithilfe von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) auf 4K hochskaliert. Das Ergebnis soll einer nativen 4K-Darstellung bemerkenswert nahekommen.

Zusätzlich bietet die PS5 Pro aufwendiger berechnete Schatten durch Raytracing. Reflexionen und globale Beleuchtung setzen hingegen auf beiden Konsolen auf diese Technik. Besonders die Beleuchtung und die enorme Detailfülle der Spielwelt hinterlassen bei Digital Foundry einen starken Eindruck.

Bei der Bildrate bleibt es allerdings bei den bereits von Rockstar angekündigten 30 Bildern pro Sekunde. Die PS5 Pro hält diesen Wert im gewöhnlichen Spielbetrieb nahezu durchgehend. Auf der Standard-PS5 treten dagegen gelegentliche Einbrüche auf. In besonders anspruchsvollen Szenen mit zahlreichen Explosionen wurden sogar nur 23 FPS gemessen. Dabei handelt es sich allerdings um Extremsituationen und nicht um die übliche Spielleistung.

Die technischen Unterschiede bestätigen damit die bereits zuvor angekündigten Vorteile der PS5 Pro. Einen Modus mit 60 Bildern pro Sekunde gibt es aber auch auf der teureren Konsole nicht.

GTA VI erscheint morgen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Vorab-Download ist bereits möglich.

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