Inoffizielle Projekte bringen erste Szenen von „Grand Theft Auto VI“ auf Macs mit Apple-Prozessoren. Dabei greift man auf eineXbox-Version, die dafür lokal ausgeführt wird. Für normales Spielen ist die Darstellung bislang viel zu langsam.

Wenige Bilder pro Sekunde auf dem M4 Pro

Das auf VIctory-macOS aufbauende Projekt Halfwave nennt für ein MacBook Pro mit M4 Pro und 48 GB Arbeitsspeicher rund drei Bilder pro Sekunde in einer Gefängnisszene. Eine Bootsszene erreicht knapp fünf Bilder pro Sekunde, ein gesonderter Test mit 1080p-Ausgabe sechs.

Die Werte stammen vom Entwickler. Spielstände und das freie Erkunden sollen bereits funktionieren, doch Grafikfehler, flackernde Objekte und langsam geladene Landschaften bleiben. Ein VIctory-macOS-Tester meldete auf einem M2 Pro eine steuerbare Kamera, aber nur etwa ein Bild alle zwei Sekunden.

Dafür arbeiten mehrere Übersetzungsschichten zusammen: Rosetta 2 verarbeitet die x86-Prozessorbefehle, CrossOver Wine liefert Windows-Schnittstellen und Apples D3DMetal übersetzt Grafikbefehle für Metal. Den Einsatz solcher Software hatten wir bereits bei GTA V und CrossOver vorgestellt.

Ob GTA VI tatsächlich den Sprung auf den Mac schafft, bleibt abzuwarten.

Offiziell weiterhin nur für Konsolen

Rockstar hat GTA VI am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Eine Mac-Version ist bislang nicht angekündigt. Die Community-Projekte zeigen vorerst, wie weit sich die Konsolenfassung mit zusätzlichen Softwarebausteinen auf Apple-Rechnern ausführen lässt.

Parallel geht Rockstars Muttergesellschaft Take-Two gegen das separate Projekt „Leonida“ vor. Eine bei GitHub veröffentlichte Urheberrechtsbeschwerde vom 24. November richtet sich gegen dieses Projekt und dessen Ableger.

Eine bereits nutzbare Möglichkeit bietet PS Remote Play: Darüber lässt sich GTA VI von einer eigenen PS5 auf den Mac übertragen. Die Konsole berechnet das Spiel, während der Mac Bild und Ton empfängt und die Eingaben übermittelt.

Produkthinweis Grand Theft Auto VI - PlayStation 5 (Code in der Box) 79,00 EUR

Produkthinweis Grand Theft Auto VI - Xbox Series X/S (Code in der Box) 79,99 EUR