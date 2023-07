Govee AI Gaming Sync Box jetzt auch für große Bildschirme

Direkte Unterstützung erhalten dabei ausgewählte Spiele wie Fortnite oder PUBG. Allerdings lässt sich die Sync-Box auch allgemein für die Erzeugen von passenden Lichtstimmungen verwenden. Wohlgemerkt funktioniert das jedoch nur mit externen HDMI-Geräten und nicht mit in das TV-Gerät integrierten Receivern oder SmartTV-Funktionen. Wer den Aufwand nicht scheut, kann hier auch per App passende Szenarios erstellen.

Im Frühjahr haben wir das für Bildschirme im Format zwischen 27 und 34 Zoll konzipierte AI Gaming Sync Box Kit von Govee vorgestellt. Alternativ dazu bietet der Hersteller jetzt auch ein auf dem gleichen Konzept basierendes Govee AI Gaming Sync Box & Strip Light Kit an, das sich in Verbindung mit Fernsehgeräten mit 55 bis 65 Zoll Bildschirmgröße verwenden lässt.

Insert

You are going to send email to