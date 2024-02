GoPro Quik läuft jetzt auch auf dem Mac

GoPro hat seine Videoschnitt-App Quik bislang nur für Mobilgeräte angeboten. Jetzt lässt sich die Anwendung auch auf dem Desktop nutzen. Der Download steht über den Mac App Store bereit.

GoPro verspricht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung, dass sich damit alle von der Mobilversion der App bekannten Funktionen auch auf dem Desktop verwenden lassen. Zudem werden nicht nur die Fotos und Videos, sondern auch die Bearbeitungen automatisch zwischen den Quik-Versionen für Mac und iOS synchronisiert, sodass man beispielsweise auf dem iPhone mit der Bearbeitung beginnen und diese später auf dem Mac fertigstellen kann.

GoPro hat mit dem Update und der Ausweitung auf den Mac allerdings auch sein Abo-Modell erweitert. Das seither für 50 Euro im Jahr erhältliche, „GoPro“ genannte Abo wird jetzt als „Premium“ weitergeführt und zusätzlich wird noch ein „Premium+“-Abo zum Jahrespreis von 100 Euro angeboten. Zahlende Nutzer von „GoPro“ werden automatisch in die Abo-Stufe „Premium“ überführt.

Zusatzfunktionen und Cloud-Speicher kosten extra

Mit dem Premium-Abo von Quik stehen erweiterte Bearbeitungsfunktionen auf dem Mac und auf iOS-Geräten zur Verfügung. Zudem bekommt man in dieser Abo-Stufe unbegrenzten Cloud-Speicherplatz für GoPro-Aufnahmen sowie 25 GB Speicherplatz für Aufnahmen, die nicht von der GoPro stammen. Abonnenten haben darüber hinaus im Schadensfall Anspruch auf einen Kameraaustausch zu den hier genannten Konditionen.

Mit der Abo-Stufe Premium+ erhält man zusätzlich bis zu 500 GB Speicherplatz für Aufnahmen von anderen Kameras und kann zudem die professionelle HyperSmooth Pro-Videostabilisierung von GoPro verwenden.

Während die Plattform-Erweiterung für die Quik-App zu begrüßen ist, darf man sich fragen, warum GoPro den Käufern seiner nicht gerade günstigen Kameras nicht zumindest die Bearbeitungsfunktionen in vollem Umfang ohne Gebühren zur Verfügung stellt. Für die Nutzung von Cloud-Speicherplatz fallen dagegen zwangsläufig Kosten an, die der Hersteller verständlicherweise auf die Nutzer dieser Option umlegen will.