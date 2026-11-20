Google erweitert seinen KI-Assistenten Gemini um die Möglichkeit, Anwendungen auf dem Mac selbstständig zu bedienen. Die neue Funktion soll wiederkehrende Arbeiten übernehmen, für die Nutzer bislang mehrere Programme öffnen und zahlreiche Eingaben vornehmen müssen. Gemini kann dazu lokale Dateien auswerten, Webseiten aufrufen, Schaltflächen bedienen und Formulare ausfüllen.

Mac-Nutzer können sich mehr und mehr zurücklehnen

Die neue Computersteuerung für Gemini ist in die Mac-Anwendung des Assistenten integriert. Nutzer beschreiben ihr Vorhaben in natürlicher Sprache und überlassen Gemini anschließend die einzelnen Arbeitsschritte. Dabei kann der Assistent zwischen unterschiedlichen Anwendungen wechseln und Informationen aus mehreren Quellen zusammenführen.

Eigener Arbeitsbereich hält den Mac frei

Anders als bei einer direkten Fernsteuerung des Desktops arbeitet Gemini in einem abgeschotteten Fenster im Hintergrund. Der eigentliche Schreibtisch bleibt verfügbar, auch Mauszeiger und Tastatur können währenddessen normal verwendet werden. Nutzer können somit weiterarbeiten, während Gemini einen anderen Auftrag erledigt.

Google Gemini: Computer USe gibt es vorerst nur in den USA

Den Fortschritt zeigt Google unmittelbar innerhalb der Unterhaltung mit dem Assistenten an. Dort lassen sich die einzelnen Schritte verfolgen und bei Bedarf unterbrechen. Welche Anwendungen Gemini überhaupt bedienen darf, legen Nutzer selbst fest. Für wichtige Aktionen muss der Assistent außerdem eine ausdrückliche Freigabe einholen.

Vorerst nur für zahlende Nutzer in den USA

Die Computersteuerung wird zunächst ausschließlich in englischer Sprache in den USA angeboten. Voraussetzung ist neben der Gemini-App für macOS ein kostenpflichtiges Abonnement von Google AI Plus, Pro oder Ultra. Wann die Funktion in Deutschland verfügbar sein wird, bleibt offen.

Google Gemini mit Computer Use auf dem Mac

Google schließt damit zu anderen Anbietern auf, die KI-Assistenten bereits mit vergleichbaren Fähigkeiten ausstatten. OpenAI hat mit seinen Dots persönliche Agenten vorgestellt, die Aufgaben über längere Zeiträume begleiten und dafür eigene Arbeitsumgebungen nutzen. Auch Meta verfolgt mit Muse entsprechende Konzepte.

Die Entwicklung verschärft zugleich die Konkurrenz zu Apple. Während Google seinen Assistenten bereits Anwendungen anderer Anbieter bedienen lässt, arbeitet Apple noch an einem eigenen KI-Agenten. Dessen Einführung wird frühestens Ende 2027 erwartet.

Google AI: Googles aktuelle Gemini-Tarife

Parallel verschärft Apple mit macOS 27.3 die Berechtigungsabfragen für Apps, die andere Anwendungen steuern möchten. Wie Bloomberg berichtet, erhöhen die neuen Regeln den Aufwand für konkurrierende KI-Agenten. Nutzer müssen zusätzliche Zugriffe bestätigen, bevor solche Programme umfassend auf dem Mac arbeiten können. Apple begründet dies mit dem Schutz persönlicher Daten. Ob der geplante eigene Assistent denselben Einschränkungen unterliegen wird, ist bislang nicht bekannt.