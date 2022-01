GMX Cloud jetzt auch als Mac-App verfügbar

Mit der neuen Mac-App von GMX haben Kunden des Anbieters jetzt die Möglichkeit, auch von Apple-Rechnern aus komfortabel auf ihre in der GMX Cloud gespeicherten Daten zuzugreifen. Bislang war dies nur von Windows aus sowie mittels Apps für iOS und Android möglich. Die GMX-Mac-Anwendung sorgt unter anderem dafür, dass die lokal gespeicherten Daten stets mit ihren Kopien in der Cloud synchron sind. Nutzer können zudem wählen, ob sie diesen Abgleich immer und automatisch durchführen wollen, oder bestimmte Dateien um lokalen Speicherplatz zu sparen ausschließlich online verfügbar machen wollen. Der jeweilige Synchronisations-Status wird mithilfe separater Symbole für „Aktuell“, „Offline verfügbar“, „Nur online verfügbar“ und „Wird synchronisiert“ angezeigt.

