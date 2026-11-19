Die deutsche Paketbranche könnte einen neuen Riesen bekommen: GLS und DPD wollen ihre Geschäfte in Deutschland zusammenlegen. Für Paketempfänger dürfte diese Nachricht durchaus interessant sein. Schließlich kennt wohl jeder die besonderen Herausforderungen der modernen Paketzustellung: Man wartet den ganzen Tag zu Hause, verfolgt den Transporter auf der Karte und erfährt wenig später, dass man leider nicht angetroffen werden konnte. Ob sich diese Disziplin künftig gemeinsam noch effizienter gestalten lässt, bleibt abzuwarten.

Ein neuer Paketriese unter der Marke GLS

Hinter den Plänen stehen die GLS Group und Geopost, die in Deutschland mit der Marke DPD vertreten ist. Beide Unternehmen wollen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, in dem ihre deutschen Paketgeschäfte aufgehen. GLS soll die Mehrheit halten und dem neuen Unternehmen auch seinen Namen geben.

Die Dimensionen sind beachtlich: Zusammen würden die beiden Dienstleister auf einen Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro und rund 700 Millionen Paketzustellungen kommen. Für die kommenden Jahre sind Investitionen von über 500 Millionen Euro vorgesehen. Das Geld soll unter anderem in die Digitalisierung, das Vertriebsnetz und die Zustellinfrastruktur fließen.

Noch ist die Zusammenlegung allerdings nicht beschlossen. Zunächst stehen behördliche Genehmigungen und weitere Abstimmungen aus. Bis dahin bleiben GLS und DPD eigenständige Unternehmen. Auch für bestehende Verträge und Ansprechpartner ändert sich vorerst nichts.

25.000 Paketshops und Stationen bis 2030

Ein besonders wichtiger Bestandteil der Pläne ist das gemeinsame Netz aus Paketshops und Abholstationen. Dieses soll bis Ende 2030 auf rund 25.000 Standorte anwachsen. Ganz neu ist die Zusammenarbeit nicht: Bereits seit 2024 kooperieren die beiden Paketdienste beim Aufbau gemeinsamer Abholmöglichkeiten. Im März 2026 wurde dafür die Paketstationsmarke „inboxx“ vorgestellt.

Vielleicht klingelt es zukünftig auch öfters.

Für Verbraucher könnte ein dichteres Netz kürzere Wege bedeuten. Das wäre vor allem dann erfreulich, wenn eine Sendung wieder einmal ungeplant in einem Paketshop landet. Wer bislang nach einem vermeintlich gescheiterten Zustellversuch eine halbe Stadtrundfahrt unternehmen musste, dürfte zusätzliche Abholstellen jedenfalls begrüßen.

Ob der Zusammenschluss auch zu zuverlässigeren Haustürzustellungen führt, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Unternehmen versprechen mehr Komfort, bessere Dienstleistungen und höhere Effizienz. Von einer Abschaffung der berüchtigten Benachrichtigung „Wir haben Sie leider nicht angetroffen“ ist in der Pressemitteilung allerdings keine Rede.

Immerhin haben Paketstationen einen entscheidenden Vorteil: Sie müssen nicht erst klingeln, um festzustellen, dass niemand zu Hause ist. Und vielleicht können sich GLS und DPD künftig sogar darauf einigen, wo genau das Paket abgeblieben ist.