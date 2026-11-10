Geheimtipp MeowDisplay: Mac-Bildschirm am iPhone nutzen und steuern

Mit Apples iPhone-Synchronisierung lässt sich das iPhone (außerhalb der EU) vom Mac aus bedienen. Die kostenlose Open-Source-Anwendung MeowDisplay dreht dieses Prinzip um.

MeowDisplay: Die verbundenen Geräte werden am Mac verwaltet

Sie überträgt die Arbeitsoberfläche des Mac auf ein iPhone oder iPad und ermöglicht es, den Rechner über den Touchscreen zu steuern. Anders als bei einer einfachen Bildschirmübertragung lassen sich dabei auch einzelne Fenster auswählen und anordnen.

Die jetzt in Version 2.0 verfügbare Anwendung besteht aus einer Mac-Software und einer App für das Mobilgerät. Unterstützt werden macOS 14 sowie iOS und iPadOS ab Version 16.4. Beide Komponenten stehen kostenlos bereit.

Mac-Fenster per Fingertipp bedienen

MeowDisplay bietet mehrere Möglichkeiten, den Mac-Bildschirm auf das Mobilgerät zu bringen. Neben der klassischen Spiegelung kann die Anwendung einen zusätzlichen virtuellen Monitor bereitstellen. Dieser lässt sich wie ein regulärer Bildschirm in den macOS-Systemeinstellungen anordnen. Auch der Betrieb eines zugeklappten MacBooks ist möglich, sofern dieses mit Strom versorgt wird.

MeowDisplay: Unterstützt dynamische Fensteranordnung

Interessanter ist die Fensteransicht. Hier lassen sich einzelne Mac-Anwendungen auf dem iPhone öffnen, als Tabs organisieren oder nebeneinander darstellen. Über eine seitliche Fensterübersicht wechseln Nutzer zwischen geöffneten Programmen. Für die Bedienung stehen direkte Berührungen, Wischgesten und ein virtueller Trackpad-Modus zur Verfügung. Auf unterstützten iPads lässt sich zudem der Apple Pencil verwenden.

Auch an die kleinen Bedienelemente von macOS haben die Entwickler gedacht. Eine zusätzliche Eingabefunktion erlaubt es, den Mauszeiger mit zwei Fingern genauer auszurichten. Tastenkombinationen können über eingeblendete Schaltflächen ausgelöst werden.

Verbindung über USB, WLAN und Fernzugriff

Die Übertragung funktioniert per USB-Kabel, über das lokale WLAN oder über ein zuvor eingerichtetes privates Netzwerk. Damit kann MeowDisplay auch unterwegs auf einen Mac zugreifen.

Für Touch optimiert: MeowDisplay im Video

Für die Kopplung müssen beide Geräte zunächst einen gemeinsamen Sicherheitscode bestätigen. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, ein Benutzerkonto oder ein eigener Vermittlungsserver des Anbieters ist nicht erforderlich. Die Fernsteuerung muss auf dem Mac ausdrücklich erlaubt werden.

MeowDisplay kann außerdem den Systemton übertragen und bietet einen Dateibrowser für den Zugriff auf freigegebene Mac-Ordner. Die Anwendung basiert ursprünglich auf dem Open-Source-Projekt OpenDisplay. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.