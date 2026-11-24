Dass sich Apples Trackpads mit kleinen Software-Erweiterungen um zusätzliche Bedienfunktionen ergänzen lassen, haben wir in der Vergangenheit bereits häufiger thematisiert. Mit dem Open-Source-Projekt NO SPEAKER widmet sich ein Entwickler jetzt jedoch einer ganz anderen Einsatzmöglichkeit der berührungsempfindlichen Eingabefläche. Er nutzt diese zur Wiedergabe von Sprache und Musik, ohne dabei auf die Lautsprecher des Rechners zurückzugreifen.

Zum Einsatz kommt ausschließlich der haptische Motor des Force-Touch-Trackpads. Dieser ist eigentlich dafür zuständig, beim Drücken auf die Glasoberfläche das Gefühl eines mechanischen Mausklicks zu vermitteln. Der Entwickler steuert den Motor so an, dass die Glasfläche bis zu 4.000 Mal pro Sekunde schwingt und dadurch hörbare Töne erzeugt.

Undokumentierte Schnittstelle macht es möglich

Während Apple Entwicklern über die öffentliche Programmierschnittstelle lediglich drei vorgefertigte haptische Impulse zur Verfügung stellt, erlaubt das intern von macOS genutzte Framework MultitouchSupport eine deutlich differenziertere Ansteuerung. Frequenz, Intensität und Dauer der Schwingungen lassen sich hier individuell vorgeben.

Für die Sprachausgabe greift NO SPEAKER zunächst auf die in macOS integrierte Sprachsynthese zurück. Die erzeugigten Sprachsignale werden in Abschnitten von jeweils zehn Millisekunden analysiert und auf zwei charakteristische Frequenzen reduziert, die der Motor anschließend nachbildet.

Nospeaker bringt das Trackpad zum Sprechen

Die Wiedergabe klingt entsprechend synthetisch und ist vergleichsweise leise. Wie sich das Ergebnis anhört, demonstriert der Entwickler in einem kurzen Video auf X. Besonders gut funktioniert die Wiedergabe, wenn das MacBook auf einem Tisch steht und die Glasoberfläche nicht berührt wird.

Kostenlose Terminal-Anwendung zum Ausprobieren

NO SPEAKER steht als kostenloser Download bereit. Die in Swift geschriebene Anwendung ist von Apple notarisiert und lässt sich direkt im Terminal starten. Neben einer rund 90 Sekunden langen Demonstration unterstützt das Programm auch die Eingabe eigener Texte und die Auswahl verschiedener macOS-Stimmen.

Vorausgesetzt werden macOS 12 oder neuer und ein Force-Touch-Trackpad – damit fällt das MacBook Neo leider aus. Auch externe Magic Trackpads ab der zweiten Generation sieht die Software vor. Praktisch erprobt hat der Entwickler die Anwendung bislang allerdings nur auf zwei MacBook-Pro-Modellen mit Intel- beziehungsweise Apple-Prozessor.

Nach Angaben des Entwicklers bleibt die Ansteuerung innerhalb der regulären maximalen Intensität des Motors.