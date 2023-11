Für Selber-Hoster: Nextcloud und Roundcube wachsen zusammen

Die quelloffene Cloud-Speicher-Lösung Nextcloud und die freie E-Mail-Oberfläche Roundcube wachsen zusammen. Dies haben die Nextcloud-Verantwortlichen in ihrem Hausblog angekündigt und sich auf die Fahne geschrieben, das Open-Source-Projekt weiterhin aktiv zu entwickeln und verbessern zu wollen.

Für Dateien: Der Cloud-Speicher Nextcloud

Nextcloud ist ein umfangreicher Cloud-Speicherdienst, der auf selbst verwalteten Servern installiert werden kann und hier nicht nur viele Funktionen übernimmt, die etwa auch das kommerzielle Dropbox-Angebot offeriert, sondern darüber hinaus auch zahlreiche kollaborative Features zur Verfügung stellt.

Zwei verlässliche Open-Source-Lösungen

Über Nextcloud lassen sich Dateien zum Download bereitstellen, Kalender verwalten, Umfragen durchführen, Office-Dokumente bearbeiten, Musik zur Verfügung stellen und vieles mehr. Unter anderem dient Nextcloud auch der Deutschen Telekom als Unterbau für ihren Cloud-Speicher MagentaCLOUD.

Roundcube hingegen ist ein IMAP-Client, also ein E-Mail-Programm, das ebenfalls für die Installation auf selbst verwalteten Servern vorgesehen ist. Hier kann Roundcube dann über seine Webseite genutzt werden und bietet einen Funktionsumfang der mit zahlreichen kommerziellen E-Mail-Diensten wie etwa WEB.de verglichen werden kann.

Für E-Mail: Der IMAP-Client Roundcube

Beide Lösungen richten sich an Selber-Hoster, also an Anwender und Anwenderinnen, die entsprechende Lösungen auf eigenen Servern mit eigener Domain einsetzen und verwalten, um so unabhängig von kommerziellen Produkten zukunftssicher aufgestellt zu sein.

Aktive Weiterentwicklung geplant

Laut Nextcloud würde das Unternehmen im kommenden Jahr daran arbeiten, Roundcube so anzupassen und weiterzuentwickeln, dass es ein umfassendes Angebot bietet, das für eine breite Nutzerbasis geeignet ist. Dies beinhalte eine kontinuierliche Investition, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und zu überwachen, wobei beide Projekte ein gemeinsames Ziel verfolgen würden.

Kurzfristig plane Nextcloud, die Entwicklung zu intensivieren, indem neue Teammitglieder für Roundcube eingestellt werden. Außerdem hofft das Unternehmen, die Community der Mitwirkenden zu vergrößern.