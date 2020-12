Wirklich notwendig? Sonos macht Doppel-Subs möglich

Bei unserem letzten Gespräch mit Sonos Deutschland haben wir bereits durchblicken lassen, dass wir die letzten Neuerungen der Multiroom-Spezialisten weniger im Interesse der Kunden als im Interesse des Konzerns wähnen.

Teure Cases sollen Zusatz-Einnahmen bei Sonos Move-Besitzern generieren. Der werbefreie Radio-Zugriff wird (nach der Zunahme eingespielter Werbespots) jetzt gegen monatliche Abo-Gebühren angeboten. Und: Die Tradeup-Bedingungen wurden so geändert, dass diese nun endlich halbwegs akzeptabel ausfallen und für einen zusätzlichen Geräte-Absatz in der Weihnachtszeit sorgen dürften.



Viele Neuerungen im Interesse des Konzerns

Wie gesagt: Alles Neuerungen, die in erster Linie Sonos selbst zugute kommen. Und auch das heutige Update macht hier keine Ausnahme. So hat der Lautsprecher-Anbieter jetzt angekündigt, dass die jüngste Aktualisierung der offiziellen Sonos-App nun möglich macht, was nur ein Bruchteil der aktiven Anwender nachgefragt haben dürfte.

Doppel-Subs im Heimkino möglich

So ist es ab sofort möglich, einen zweiten Sonos Sub im persönlichen Home Entertainment Setup zu betreiben. Voraussetzung ist, dass der Sub mit einer Sonos Arc, der kleinen Sonos Beam, der älteren Sonos Playbar, der flachen Sonos Playbase oder dem Sonos Amp verknüpft ist. Einer der beiden Subs muss zudem ein Sub der 3. Generation sein.

Die extrem basslastigen Setups mit zwei Sonos Subs lassen sich ausschließlich in der Sonos S2 Applikation konfigurieren. Hier führt ein neuer Assistent durch die Einrichtungsschritte die in großen Wohn- und speziellen Kinozimmern zum gleichzeitigen Betrieb der beiden Subs vorausgesetzt werden.

Laut Sonos wurde die neue Funktion in den zurückliegenden Monaten und Jahren von Sonos-Nutzern und Installationspartnern „vermehrt nachgefragt“.