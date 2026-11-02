Mit der FRITZ!Smart Energy 201 hat der Berliner Netzwerkausstatter eine neue Schaltsteckdose mit Verbrauchsmessung vorgestellt. Das neue Smarthome-Zubehör wird zum Preis von 49 Euro angeboten.

Im Vergleich zu den bisherigen Schaltsteckdosen des Herstellers fällt die FRITZ!Smart Energy 201 deutlich kompakter aus. Mit Abmessungen von lediglich 54 x 72 x 36 Millimetern soll sie sich beispielsweise in Steckdosenleisten verwenden lassen, ohne benachbarte Anschlüsse zu blockieren. Für die manuelle Bedienung steht eine Taste mit integrierter Statusanzeige bereit.

Trotz der kleineren Bauform lassen sich Verbraucher mit einer Leistung von bis zu 3.680 Watt beziehungsweise 16 Ampere anschließen. Der Eigenverbrauch der Steckdose liegt laut Hersteller bei weniger als 0,2 Watt.

Stromverbrauch messen und auswerten

Neben dem Ein- und Ausschalten angeschlossener Geräte bietet die FRITZ!Smart Energy 201 eine integrierte Verbrauchsmessung. In der FRITZ!App Smart Home können Nutzer die aktuelle Leistungsaufnahme sowie den Stromverbrauch über längere Zeiträume hinweg verfolgen. Über MyFRITZ!Net sollen sich die Verbrauchswerte zudem mit denen weiterer FRITZ!-Schaltsteckdosen im Haushalt vergleichen lassen.

Für die automatische Steuerung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Angeschlossene Geräte können beispielsweise nach festen Zeitplänen, abhängig von Sonnenauf- und Sonnenuntergang oder beim Erreichen bestimmter Verbrauchswerte geschaltet werden. Laut Produktbeschreibung ist auch das automatische Abschalten von Geräten im Standby-Betrieb möglich.

Die Steckdose richtet sich in erster Linie an Nutzer einer FRITZ!Box. Die Verbindung erfolgt über den Funkstandard DECT. Eingerichtet wird die Steckdose über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder die zugehörige Smarthome-App.

Einbindung über DECT und Matter

Über die Matter-Bridge-Funktion der FRITZ!Box 5690 Pro oder des FRITZ!Smart Gateways lässt sich die Steckdose zudem in andere Smarthome-Systeme einbinden. Damit ist laut Anbieter auch eine Sprachsteuerung über Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa möglich.