FRITZ! verteilt sein aktuelles FRITZ!OS 8.51 jetzt auch für die FRITZ!Box 7510. Damit erhält der vergleichsweise günstige DSL-Router mehrere Funktionen, die bereits auf anderen Modellen verfügbar sind. Im Mittelpunkt stehen eine intelligentere Verteilung der Internetbandbreite, zusätzliche Smart-Home-Automationen und Verbesserungen für die Telefonie. Auch die MyFRITZ!App profitiert von der Aktualisierung.

Videokonferenzen werden automatisch priorisiert

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Internetverbindung. FRITZ!OS erkennt künftig zeitkritische Anwendungen wie Videokonferenzen und priorisiert deren Datenverkehr automatisch. Das soll für stabilere Gespräche sorgen, wenn gleichzeitig größere Downloads laufen oder andere Geräte die Verbindung stark beanspruchen.

Zusätzlich gibt es einen Einrichtungsassistenten, der den Wechsel von DSL auf Glasfaser beim gleichen Anbieter vereinfachen soll. Die 7510 besitzt allerdings weiterhin kein integriertes Glasfasermodem.

Neu ist außerdem der Smart Check in der MyFRITZ!App. Dieser überprüft den Zustand des Routers und zeigt Hinweise sowie Empfehlungen zur Verbesserung des Heimnetzes an.

Mehr Möglichkeiten für das Smart Home

Mit FRITZ!OS 8.51 werden auch die Automatisierungen erweitert. Smart-Home-Routinen können jetzt mehrere Auslöser miteinander kombinieren. So lässt sich beispielsweise eine Aktion erst dann starten, wenn das letzte Familienmitglied das Haus verlassen hat. Die dafür benötigten Standortzonen werden über die FRITZ!App Smart Home eingerichtet.

Die intelligenten Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 unterstützen außerdem eine automatische Abschaltung bei Überlast. Wird eine zuvor festgelegte Leistungsgrenze über eine bestimmte Dauer überschritten, unterbricht die Steckdose die Stromversorgung.

Die FRITZ!Box 7510 bekommt das neueste Update auch.

Einfacher Modus und SOS-Ruf für FRITZ!Fon

Auch bei der Telefonie gibt es Neuerungen. Der sogenannte Einfache Modus soll die Bedienung kompatibler FRITZ!Fon-Geräte erleichtern. Die Funktionstasten lassen sich mit wichtigen Rufnummern belegen. Auf Wunsch werden eingegebene Ziffern vorgelesen.

Hinzu kommt eine SOS-Funktion mit bis zu vier hinterlegten Notfallkontakten. Diese können im Ernstfall nacheinander angerufen werden. Die Anrufreihenfolge und Wiederholungen lassen sich individuell einstellen.

Günstiger DSL-Router mit Einschränkungen

Die FRITZ!Box 7510 ist bei Amazon erhältlich und gehört mit einem Preis von 129 Euro zu den günstigeren Modellen des Herstellers. Sie unterstützt DSL-Anschlüsse mit bis zu 300 Mbit/s, bietet eine DECT-Basis und verfügt über einen Gigabit-LAN-Anschluss.

Beim WLAN müssen Käufer allerdings Abstriche machen: Wi-Fi 6 steht ausschließlich im 2,4-GHz-Band zur Verfügung. Ein zusätzliches 5-GHz-Netzwerk fehlt. Für einfache Heimnetze kann die Ausstattung dennoch ausreichen.

Das Update auf FRITZ!OS 8.51 lässt sich über die Benutzeroberfläche unter „System & Update“ installieren. Bei aktivierter automatischer Aktualisierung erfolgt die Installation selbstständig.