ForkLift 3.5: Großes Update für den Dateimanager

Die Software-Schmiede BinaryNights hat ihren Dateimanager ForkLift aktualisiert und bietet die Dual-Pane-Anwendung in Ausgabe 3.5 jetzt als Universal-Download an, der sowohl für den Einsatz auf Intel-Macs als auch für die Nutzung auf neuen Macs mit Apples M1-Prozessor optimiert wurde.

Finder-Alternative und Transfer-Tool

Aufgefrischt wurde auch das Icon der ForkLift-Anwendung, das nun die neuen Design-Konventionen von macOS Big Sur berücksichtigt und die Integration von Google Drive, was dazu führt, dass bereits vorhandene Google Drive-Accounts erneut autorisiert werden müssen.

ForkLift kann als lokale Finder-Alternative genutzt werden, bietet sich aber vor allem als Dateimanager für Transfers zu entfernten SFTP- und FTP-Servern sowie Cloud-Speicher-Diensten an, da sich die Zwei-Fenster-Ansicht für eine komfortables Kopieren ausgesuchter Inhalte anbietet.

Ab Werk unterstützt ForkLift FTP-, SFTP- und WebDAV-Server, kann sich mit Datei-Freigabe der Typen SMB, AFP und NFS verbinden und kann direkt mit den Cloud-Diensten Amazon S3, Backblaze B2, Google Drive und Rackspace CloudFiles kommunizieren.

Zum Einmalkauf oder via Setapp

Version 3.5 sorgt unter macOS Big Sur zudem für zahlreiche Wartungseingriffe, die die Macher in ihren offiziellen Update-Notizen detailliert beschreiben.

Die aktuelle Version 3.5 kostet bei den Entwicklern 30 US-Dollar, kann von Nutzern der Software-Flatrate Setapp jedoch auch im Rahmen ihres laufenden Abos genutzt werden. Wir nutzen ForkLift für Webserver-Zugriffe und empfehlen die App schon länger auch zum Erstellen lokaler Backups.

Hier ist die ForkLift-App in der Lage ausgesuchte Ordner auf externen Platten zu „synchronisieren“ und kopiert so nur neue Inhalte, statt bereits vorhandene Backups noch mal in Gänze zu übertragen. Details dazu könnt ihr in diesem ifun.de-Artikel vom Januar 2020 nachlesen.