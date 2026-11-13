Der FlexiSpot Align ist ein elektrisch höhenverstellbarer Design-Schreibtisch, der mit einer soliden Massivholzplatte und vier einzeln motorisierten Tischbeinen ausgestattet ist. Anders als bei vielen herkömmlichen Stehschreibtischen sind die technischen Komponenten beim neuen Modell weitgehend unsichtbar integriert. Das Bedienfeld ist direkt in die Tischplatte eingelassen, während an der Unterseite eine integrierte Steckdosenleiste und eine durchdachte Kabelführung für Ordnung sorgen. Wir haben den Tisch aufgebaut und ausprobiert.

Elegantes Design und hochwertige Verarbeitung

Durch die Kombi aus dem schlichten, weißen Metallgestell und einer hellen Massivholzplatte wirkt der Align ausgesprochen elegant. Die vier Tischbeine sind an den Ecken angeordnet und über einen stabilen Metallrahmen miteinander verbunden. Die Motoren sind unauffällig in die Tischbeine integriert und von außen praktisch nicht zu erkennen.

Bequem abgeflachte Tischkante

Sowohl die Tischplatte als auch die Unterkonstruktion fühlen sich hochwertig an. Im Praxiseinsatz hat sich insbesondere die Gestaltung der Tischplatte als überraschend positiv erwiesen. Ihre Vorderkante ist über die gesamte Breite abgeschrägt und dezent abgerundet. Das sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch eine komfortable Auflagefläche für die Unterarme.

Massives Holz und keine scharfen Kanten

Auch die Metallkonstruktion an der Unterseite besitzt abgerundete Kanten und keine unangenehm scharfkantigen Abschlüsse. Wer sich gelegentlich am Tischgestell festhält, um sich mit dem Rollstuhl näher an die Arbeitsfläche zu ziehen, weiß das zu schätzen.

In Sachen Materialqualität, Verarbeitung und Gestaltung hinterlässt der Align rundum einen sehr guten Eindruck und hebt sich deutlich von einfacheren höhenverstellbaren Schreibtischen ab.

Aufbau und Funktionen

Der FlexiSpot Align wird in zwei Paketen geliefert und muss zunächst zusammengebaut werden. Die Montage ist unkompliziert und nimmt bei sorgfältiger Vorgehensweise etwa 30 bis 45 Minuten in Anspruch.

Allerdings sollte man den Schreibtisch zu zweit aufbauen. Insbesondere beim abschließenden Umdrehen und Aufstellen ist aufgrund der Größe und des Gewichts eine zweite Person notwendig.

Das Untergestellt zusammengebaut

Der Tisch steht stabil und kippelt nicht. Bei Bedarf lassen sich Ungleichheiten im Boden durch verstellbare Fußgleiter ausgleichen. Die in die vier Tischbeine integrierten Motoren werden synchron gesteuert und sorgen für eine gleichmäßige Höhenverstellung. Laut Hersteller ist der Schreibtisch für eine Belastung von bis zu 135 Kilogramm ausgelegt. Die Höhe lässt sich zwischen 72,5 und 121,5 Zentimetern verstellen.

Fertig montiert von unten

Im praktischen Einsatz arbeitet die Höhenverstellung angenehm leise und gleichmäßig, wenn auch etwas langsamer als bei anderen Modellen, die wir schon auf dem Prüfstand hatten. Die bürstenlosen Motoren sollen besonders verschleißarm und energieeffizient arbeiten. FlexiSpot nennt einen Standby-Verbrauch von weniger als 0,1 Watt.

Touch-Bedienfeld in Tischplatte integriert

Das Touch-Bedienfeld ist direkt in die Tischplatte eingelassen. Während die Steuereinheit bei vielen anderen Schreibtischen unter der Tischkante montiert wird, ist diese beim Align bündig in die Arbeitsfläche integriert. Das sorgt für aufgeräumte Optik und ermöglicht eine komfortable Bedienung.

Über die berührungsempfindlichen Tasten lässt sich die Tischhöhe verändern. Zusätzlich können eine bevorzugte Sitz- und eine Stehposition gespeichert und anschließend direkt abgerufen werden. Im Praxistest funktionierten sowohl die manuelle Höhenverstellung als auch die Speicherplätze bislang absolut zuverlässig.

Bedienfeld in die Tischplatte eingelassen

Die Positionierung des Bedienfelds bringt allerdings die Gefahr versehentlicher Fehlbedienungen mit sich. Da es sich direkt auf der Arbeitsfläche befindet, kann es durchaus mal unabsichtlich berührt werden. Auch beim Arbeiten mit der Maus ist dieser Bereich tabu. Wohl auch deshalb hat FlexiSpot eine Sperrfunktion vorgesehen, die sich über eine Tastenkombination aktivieren lässt.

Das Bedienfeld bietet auch eine Erinnerungsfunktion für regelmäßige Positionswechsel. Nach einem zuvor festgelegten Zeitraum kann der Schreibtisch durch eine kurze Vibration daran erinnern, die Arbeitsposition zu verändern.

Und ein keines Duftkämmerchen

Direkt neben dem Bedienfeld befindet sich außerdem ein kleines Fach für Duftplättchen. Zwei entsprechende Pads gehören zum Lieferumfang und geben einen kaum wahrnehmbaren Raumduft ab. Das ist für einen Schreibtisch eine wohl eher verzichtbare Zusatzfunktion.

Flexibles Kabelmanagement

Im hinteren Bereich der Tischplatte befindet sich eine lange, schmale Aussparung, durch die sich Kabel von der Arbeitsfläche nach unten führen lassen. Im Gegensatz zu den sonst üblichen einzelnen runden Kabeldurchlässen bietet diese Konstruktion deutlich mehr Flexibilität. Kabel lassen sich nahezu über die gesamte Breite des Schreibtisches an beliebiger Stelle nach unten führen.

Die längliche Öffnung fügt sich unauffällig in die Gestaltung der Tischplatte ein. Ein wenig aufpassen muss man allerdings bei kleineren Gegenständen, die versehentlich durch die Aussparung fallen könnten.

6-fach-Steckdose mit an Bord

Unterhalb der Tischplatte wird eine geräumige Kabelwanne angebracht, in die eine schaltbare Steckdosenleiste mit sechs Anschlüssen integriert ist. Monitore, Computer und andere Geräte können so direkt unterhalb der Arbeitsfläche mit Strom versorgt werden. Die zugehörigen Anschlussleitungen verschwinden weitgehend in der Kabelwanne. Im Idealfall muss lediglich das Stromkabel der Steckdosenleiste zur Wandsteckdose geführt werden.

Notebookhalterung und weiteres Zubehör

Der Hersteller bietet für den FlexiSpot Align optional verschiedene Zubehörteile an, die auf die Konstruktion und das Design des Schreibtisches abgestimmt sind. Dazu gehören unter anderem ein kleines Regal, eine Monitorhalterung und ein Kopfhörerhalter.

Notebook-Halterung als Sonderzubehör

Besonders interessant finden wir die optionale Sichtschutz- beziehungsweise Trennwand, die gleichzeitig als Notebookhalterung dient. Die aus dickem, stabilem grauem Filz gefertigte Wand wird an der Unterseite der Tischplatte montiert und besitzt zwei Haken, an denen sich ein Notebook durch die längliche Kabelöffnung einhängen lässt.

Auch für Clamshell-Modus geeignet

Das Notebook benötigt so keinen zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch und ist stets griffbereit. Bei einem MacBook bleiben die Anschlüsse weiterhin erreichbar, sodass auch die Nutzung im Clamshell-Modus, also mit externem Bildschirm und Eingabegeräten, möglich ist.

Fazit und Preise

Unterm Strich bietet FlexiSpot mit dem Align einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch an, der sich insbesondere durch seine Gestaltung und die damit verbundenen Möglichkeiten von vielen herkömmlichen Modellen abhebt. Der Tisch ist hier seit rund vier Wochen im Einsatz und hinterlässt im Vergleich zu seinem Vorgänger einen deutlich besseren Eindruck. Lediglich an das in die Tischplatte eingelassene Touch-Bedienfeld musste ich mich aufgrund anfänglicher Fehlbedienungen erst gewöhnen.

Der Schreibtisch mit Tischplatte ist in zwei Größen erhältlich: 140 × 80 Zentimeter oder 160 × 80 Zentimeter. Der reguläre Preis für das kleinere Modell liegt bei 999,99 Euro, die größere Variante soll 1.099,99 Euro kosten. Im Rahmen einer Einführungsaktion wird der FlexiSpot Align vorübergehend ab 649,99 Euro angeboten.

Um sich diesen Sonderpreis zu sichern, muss man sich bis zum 25. November für die Vorbestellaktion registrieren. Anschließend erhält man per E-Mail einen Rabattcode, der vom 27. bis 30. November eingelöst werden kann. Der reguläre Einführungspreis beträgt 679,99 Euro, mit dem zusätzlichen Vorbestellrabatt von 30 Euro reduziert sich der Preis auf 649,99 Euro.

Laut FlexiSpot sollen im Zeitraum vom 27. bis 30. November auch weitere Produkte des Herstellers zu reduzierten Black-Friday-Preisen erhältlich sein.