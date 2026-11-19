Apple hat mit der Verteilung der umfangreichen Updates für sein Creator Studio begonnen. Im Mittelpunkt stehen neue Funktionen für Final Cut Pro, Pixelmator Pro und Motion. Besonders die Integration von MotionVFX dürfte für Nutzer von Final Cut Pro interessant sein. Die Erweiterungen waren bereits Ende Oktober angekündigt worden und stehen nun im Mac App Store bereit.

Final Cut Pro für Mac integriert jetzt MotionVFX direkt in die App.

Tausende MotionVFX-Effekte für Final Cut Pro

Final Cut Pro für den Mac erhält direkten Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von MotionVFX. Dazu gehören Tausende Vorlagen, animierte Titel, Übergänge und grafische Elemente. Ergänzt wird die Auswahl durch Werkzeuge für Rotoskopie, Objektverfolgung und Farbkorrektur. Die zusätzlichen Inhalte stehen Abonnenten des Apple Creator Studio ohne gesonderten Aufpreis zur Verfügung.

Ebenfalls neu ist der Content Hub innerhalb von Final Cut Pro. Darüber stellt Apple ausgewählte Stockvideos, Fotos und Hintergründe bereit, die sich unmittelbar in Schnittprojekte übernehmen lassen. Bei der eigentlichen Videobearbeitung kommen zusätzliche Optionen für die Glättung von Keyframes hinzu. Außerdem können Clips von der primären Handlung getrennt und anschließend frei auf der Timeline positioniert werden. Die Transkriptionsfunktion unterstützt 23 weitere Sprachen.

Final Cut Pro Nutzer können jedes Bild aus ihrer Timeline direkt in Pixelmator Pro öffnen.

Pixelmator Pro bearbeitet Bilder direkt aus der Timeline

Die Zusammenarbeit zwischen Final Cut Pro und Pixelmator Pro wird ebenfalls ausgebaut. Bilder lassen sich jetzt unmittelbar aus einem Videoprojekt in Pixelmator Pro öffnen und dort bearbeiten. Anschließend werden die Änderungen automatisch in das Final-Cut-Projekt übernommen. Ein erneuter Import der bearbeiteten Dateien ist damit nicht erforderlich.

Pixelmator Pro erhält darüber hinaus die neue Funktion „Generate Fill“. Damit können ausgewählte Bildbereiche durch eine Texteingabe verändert oder mit neuen Inhalten gefüllt werden. Die generierten Elemente sollen sich hinsichtlich Beleuchtung, Perspektive und Textur möglichst nahtlos in das vorhandene Motiv einfügen. Dank intelligenter Maskierung können sie auch auf separaten Ebenen weiterbearbeitet werden.

„Generate Fill“ ist ein neues Tool zum Bearbeiten von Bildern anhand einer Beschreibung,

Neuerungen für Motion und Compressor

Auch Apples Animationssoftware Motion bekommt zusätzliche Werkzeuge. Dazu zählen MotionVFX-Plug-ins für die Farbkorrektur und das 3D-Kameratracking. Neue Funktionen ermöglichen außerdem die Bildgenerierung anhand von Textbeschreibungen, den direkten Austausch mit Pixelmator Pro und eine präzisere Steuerung von Animationen. Hinzu kommt ein neuer Displacement-Filter.

Compressor unterstützt jetzt auch die Verarbeitung von Videos, die mit dem iPhone 18 Pro oder iPhone Duo im Kinomodus aufgenommen wurden. Logic Pro hatte bereits zuvor neue Funktionen erhalten, darunter einen KI-Assistenten in einer englischsprachigen Betaversion und eine verbesserte Trennung einzelner Musikbestandteile.

Die ebenfalls veröffentlichten Neuerungen für Pages, Numbers und Keynote haben wir bereits gesondert vorgestellt.