Mit FaceUnlock ist eine neue Mac-Anwendung erhältlich, die das Entsperren des Rechners per Webcam ermöglicht. Der damit verbundene Komfortgewinn geht allerdings auf Kosten der Sicherheit. Der Entwickler der App weist extra darauf hin, dass sich die Gesichtserkennung per Webcam bereits durch ein auf einem Smartphone abgespielten Video täuschen lässt.

Der Wunsch nach einer solchen Entsperrmöglichkeit für den Mac dürfte durch Apple selbst zuletzt noch verstärkt worden sein. In der vergangenen Woche hat der Hersteller die Anforderungen an die Gesichtserkennung beim iPhone Duo aufgeweicht und ermöglicht es nun auch, das Gerät mithilfe der Kamera zu entsperren. Apple hat diese Funktion allerdings mit verschiedenen Einschränkungen und zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen versehen.

Ein Blick und ein Blinzeln genügen

Gesichtserkennung erfolgt lokal

Um FaceUnlock nutzen zu können, muss man die Anwendung zunächst mit dem eigenen Gesicht vertraut machen. Dem Entwickler zufolge werden dabei keine Fotos, sondern lediglich die für die Gesichtserkennung relevanten Messwerte auf dem Mac gespeichert. Die Auswertung der Kamerabilder erfolge vollständig lokal.

Die Vorgaben für das Entsperren werden über die Menüleiste gesetzt

Die Kamera wird beim Aufwecken des gesperrten Mac aktiviert. Befindet man sich in einem zuvor als vertrauenswürdig eingestuften WLAN, wird der Rechner entsperrt, sobald die Anwendung das Gesicht des Benutzers erkennt. Andernfalls muss man zusätzlich blinzeln, um zumindest das Entsperren mithilfe eines Fotos zu verhindern. Nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen in Folge wird die automatische Entsperrfunktion deaktiviert.

Passwort verbleibt im Schlüsselbund

Technisch gesehen automatisiert FaceUnlock die Eingabe des Benutzerpassworts. Dieses wird im Schlüsselbund des Mac hinterlegt. Während der simulierten Eingabe stellt die Anwendung sicher, dass der Sperrbildschirm weiterhin angezeigt wird.

FaceUnlock ist zum Preis von einem Dollar über die Webseite des Entwicklers erhältlich. Die Anwendung ist signiert und von Apple notarisiert.